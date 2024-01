Moradora do Santa Terezinha é premiada com carro 0 km na promoção Comprar Aqui dá Sorte; confira todos os ganhadores

A moradora do bairro Santa Terezinha, Tânia Silveira Floriani, de 59 anos, recebeu o prêmio principal do Comprar Aqui dá Sorte, de 2023. Ela recebeu o prêmio, um Fiat Mobi zero na manhã desta terça-feira, 16. O evento foi realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque.

Ela comprou na farmácia Preço Popular, onde recebeu um cupom, o preencheu e então o depositou na urna, sendo contemplada com o prêmio principal. O sorteio foi realizado no dia 23 de dezembro, na praça Barão de Schneeburg, no Centro.

Tânia conta que ficou muito surpresa com o anúncio de que havia sido premiada. “Quando me ligaram eu quase desmaiei. Primeiro achei que fosse golpe, mas aí eles conversaram comigo em uma videochamada e acreditei. Fiquei muito feliz porque nunca ganhei nada, tive até que chamar o meu marido para terminar de atender eles, porque eu não conseguia nem ficar em pé”, menciona.

Nesta terça, ela recebeu a chave do Fiat Mobi das mãos do presidente eleito da CDL Brusque, Valter Kohler. “Deus me deu essa bênção de ganhar o carro em uma hora muito boa. Estou pensando em vender e utilizar o valor para investir em alguma coisa”, comenta. Ela ressalta que sempre faz questão de participar da promoção da CDL e incentiva que todos participem também. “Esse ano vou participar de novo. É uma coisa muito boa, só tenho que agradecer a toda a equipe da entidade”.

Confira outros moradores que também foram premiados pelo concurso:

Vale-compras de R$ 1 mil:

Greice Scarlett de Oliveira Carminati – Lua Encantada;

Tatiane Romeo Nunes – Despachante Gervásio;

Samila Cristina da Silva Pequeno – Relojoaria Stonfer;

Camila Moreira Silva Rodrigues – Auto Posto Santa Luzia;

Adriana J. de Souza Coelho – Ótica Boa Visão;

Carlos Alberto Torrezani – Orion Mix;

Joaquim Bosco Radavelli – Loja Rocksham;

Eli Vargas Montibeller – Calçados Gevaerd;

Camilly Vitoria Cabral – Rogério Calçados;

Aparecida Conceição Belletti – Calçados Gevaerd;

Thiago Ribeiro Fagundes – Auto Posto Memo;

Maria Tomasi – Colorsul Tintas;

Kellen Vanessa Correa – Loja Eliana;

Raquel Martinenghi Maestri – Joalheria Carvalho;

Luciana Maria Schafer Tamasia – JCanedo;

Angelita Gonçalves Krueger – Alto Estilo;

Micael de Avilla Silveira – Loja Straetz;

Regina Terezinha Firmiano Vieira – Catarina Moda Shopping;

Araci Bernadete Backes – Calçados Gevaerd;

Patricia Bremer – Calçados Gevaerd.

