Quadro gravado na Havan de Brusque estreia no SBT; assista na íntegra

Estreou neste domingo, 13, o quadro “Comprar é bom, levar é melhor”, no programa Domingo Legal, do SBT, com apresentação de Celso Portiolli. Clique aqui e assista à estreia na íntegra.

No total serão 13 episódios gravados na matriz da rede Havan, em Brusque, onde a cada domingo, uma família inscrita participará da ação.

Uma quantia em dinheiro será distribuída a cada um dos quatro participantes. As famílias então terão uma hora para comprar o que quiserem na loja da Havan, no valor de R$ 50 mil reais. Só que, para levar os produtos para casa, a família precisa passar por um “quiz” de perguntas sobre conhecimentos gerais.

Cada pergunta terá um tempo determinado e, se for respondida corretamente, dará ao participante a possibilidade de levar para casa todos os produtos selecionados pelos jogadores.

Se errar, no entanto, o participante deve decidir qual dos produtos devolver (pode ser um dos produtos escolhidos por ele ou por seus demais familiares), o que acaba gerando conflitos e situações divertidas entre os membros da família.