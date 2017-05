Rádio Guararema será afiliada da Rede Massa, do apresentador Ratinho

Foi anunciado nesta sexta-feira, 26, em um evento no Hotel Majestic, em Florianópolis, a assinatura de contrato de afiliação da Rádio Guararema 1230 AM, de Florianópolis com a Rede Massa FM.

A intenção é unir todos os ingredientes com potencial para reescrever a história do rádio no estado catarinense. Com a parceria, haverá o processo de migração AM-FM da atual Guararema AM 1230.

Inicialmente a primeira emissora a transmitir o conteúdo Massa FM na Rede Guararema será a Rádio Guararema 1230 AM, quando da sua migração para o FM, que já está em fase final de instalação. Na sequência deve-se buscar a ampliação da parceria e afiliação das outras emissoras da Rede Guararema de Rádios, como Brusque e Blumenau.

Segundo nota da rede Guararema, a união promete ser um divisor de águas que marcará uma nova era para as duas empresas.

Para a diretoria da Rede Guararema de Rádios a afiliação pela capital é um passo estratégico para o grupo, contando a favor muitas características semelhantes e o tamanho do mercados de Curitiba e Florianópolis.

“A Rádio Guararema 1230 AM é a nossa matriz, onde tudo começou. O início da parceria pela primeira emissora mostra nossa decisão de levar ao ouvinte da região um novo posicionamento, inovando na forma e no conteúdo, oferecendo ao público-ouvinte um produto de ponta e consagrado em outros grandes mercados”, destaca Caio Souza, filho de César Souza e diretor da Rede Guararema de Rádios.

A Rede Massa FM, do empresário Ratinho, atua em Curitiba, no Paraná, e se mantém há 50 meses na liderança absoluta no Ibope naquele município. Já a Rádio Guararema de Florianópolis lidera consecutivamente o segmento AM na capital catarinense há mais de 20 anos.

Nova Frequência

Na capital, a futura Massa FM utilizará a mesma frequência em FM operada pela marca em Curitiba.

Como a Massa FM 97.7 do Paraná conta com grande alcance regional, captada, inclusive, em várias localidades do litoral norte de Santa Catarina, é possível que os dois sinais se “encontrem” em determinadas regiões.

Além da mesma frequência, as duas rádios possuem o mesmo porte de classe, classificadas como A1 de operação.