Brusque teve nesta sexta-feira,26, a temperatura mais alta registrado no mês de maio dos últimos 3 anos, foram 30,0ºC de pico as 15:20 horas observado na minha estação fixada no Bairro Centro. A última vez que os brusquenses tiveram marcas acima de 30ºC em maio foi em 2014, em 08/05, com 31,3ºC naquela ocasião. Aliás, toda nossa região foi surpreendida hoje com este calor fora de época, em Guabiruba por exemplo, os residentes no Aymoré tiveram 28,9ºC de máxima. Todas as minhas demais estações seguiram esta tendência de aquecimento, ou seja, extremas acima de 26ºC.

Depois do calor, a chuva. Como os meteorologistas estão prevendo já há alguns dias, o final de semana deve ser de atenção principalmente para as áreas do Oeste, Serra e Sul de SC, onde estão previstos altos volumes de chuva. Já para o Vale do Itajaí, a preocupação em relação aos altos acumulados de precipitação é menor, porém, não se descarta a possibilidade da ocorrência de algum temporal isolado, destacam os profissionais. Para amanhã e domingo, temperaturas bem mais amenas se comparado a hoje.

