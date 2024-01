Redução das filas: Secretaria de Saúde de Brusque projeta melhora no atendimento do setor

A secretária de Saúde de Brusque, Thayse Rosa, revelou em dezembro passado, durante participação no podcast da Prefeitura de Brusque, que houve alguns avanços no credenciamento de estabelecimentos para realização de procedimentos que estão represados no município, ou seja, com pessoas em fila de espera.

Questionada sobre os números, a secretária disse que a média de exames de colonoscopia do município subiu de sete mensais para 217 (652 somados no último trimestre). De 6 mil pessoas que estavam na fila de espera para realizar exames de ultrassonografia, 2,5 mil foram atendidas no último trimestre.

“Quando fomos conversar com o Hospital Dom Joaquim sobre as colonoscopias, falaram que antes não ofertavam mais pois a secretaria estava sem dinheiro. Agora o cenário é outro. De dezembro a janeiro [de 2024] já são mais de 300 exames agendados.

Segundo ela, em ultrassonografia foram 475 agendados para o Dom Joaquim em dezembro. Para janeiro e fevereiro deste ano deve-se manter a média de 400 a 500 atendimentos mensais.

Além disso, conforme a secretária, hospital Imigrantes entregou documentação para um convênio e, com isso, o município deverá contratar exames de ultrassom do hospital.

Brusque conta hoje com qu laboratórios credenciados para realizar exames laboratoriais, e existe a possibilidade do credenciamento de um quinto. Antes, segundo a secretária, havia apenas um.

Para realizar endoscopia havia 1.131 pessoas na fila no final de agosto, hoje são 842 (dados atualizados até dezembro). O Hospital Imigrantes realiza uma média de 200 atendimentos por mês e o Dom Joaquim deve começar a realizar 100 exames mensais a partir de janeiro.

Melhora prevista

Indagada sobre a possibilidade de melhorias nos números no futuro, Thayse esclarece que durante sua visita a Brasília na semana passada, foi estabelecido um programa para duplicar a capacidade de atendimento da atenção primária no município.

A implementação desse plano promete trazer melhorias significativas nos serviços das Unidades Básicas de Saúde, resultando na redução das filas e na contratações de mais profissionais.

Assista agora mesmo!

Coral Giuseppe Verdì, o único bergamasco do mundo, mantém viva tradição da música em Botuverá: