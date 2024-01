Em menos de um mês, perspectivas do Brusque para 2024 melhoraram muito

Em novembro, quando esta coluna entrou em férias, as condições do Brusque não eram lá tão promissoras para a temporada 2024. Desde então, passou-se mais de um mês e, voltando nesta terça-feira, 9, o cenário parece muito mais favorável.

Após um ótimo 2023, sendo vice-campeão catarinense e da Série C apesar de toda a dificuldade financeira, o quadricolor precisava se reforçar para acompanhar a realidade de uma Série B de Brasileiro. Não se tratava apenas dos trabalhos de montagem do elenco, mas também de dinheiro para recolocar as contas em dia, sem falar da histórica questão do estádio.

Para as finanças, retorna a Havan como patrocinadora-master. A empresa, que tem vasta trajetória no Brusque, ficou de fora em 2023. O clube conseguiu sobreviver, sim, mas sem suprir de fato o desfalque. Tanto que conviveu até com atraso de salário no segundo semestre.

O novo acordo é de R$ 1,2 milhão para 2024, bem menos do que os mais de R$ 3 milhões de 2022. Mas o reforço da gigante varejista, ainda mais aliado ao da casa de apostas Bet7K, já é muito bem recebido por diretoria e torcida. A tensão de 2023 fica para trás.

Em relação ao estádio, o Brusque jogará o Catarinense em Balneário Camboriú. É uma lástima não estar em casa, deve ser uma dificuldade considerável para o começo do ano, mas não havia muito o que fazer. Para a Série B, o Brusque finalmente deu uma chance a um acordo com o Carlos Renaux. Era a única solução viável no curto prazo.

O Renaux tem muito a ganhar com o quadricolor jogando no Augusto Bauer reformado, e o Brusque não tem condição material alguma de iniciar a construção de um estádio. Pode ser que tenha um dia, mas não é o caso. Jogar uma Série B inteira longe da cidade seria muito arriscado. O Gigantinho ainda é um ponto comum nos interesses dos dois clubes.

O cenário extracampo de 2024 já é muito mais animador do que o de 2023, quando o Brusque, apesar de todas as dificuldades, encheu seu torcedor de orgulho. Há motivos de sobra o torcedor estar otimista. Dentro de campo, as renovações foram boas, os reforços são interessantes, a permanência de Luizinho Lopes era a melhor pedida. Neste comecinho de ano, fica a ansiedade para que os bons presságios se tornem a prática.

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: