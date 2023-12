Relatório de balneabilidade em SC: confira praias próprias para banho

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) divulgou nesta sexta-feira,15, o segundo relatório de balneabilidade temporada 2023-2024. De acordo com as amostras coletadas nos 238 pontos monitorados pelo Instituto no litoral catarinense, 145 estão próprios para banho, o que representa 60,92%. Em Florianópolis, dos 87 pontos, 67 estão adequados para banho, o que equivale a 77,01%.

O número de pontos próprios para banho é menor do que o apresentado no primeiro relatório da temporada, divulgado na semana passada. Eram 156 pontos próprios, um percentual de 65%.

O Programa de Monitoramento da Balneabilidade do IMA contempla 28 municípios litorâneos e mais de 100 praias e/ou balneários do Sul ao Norte de Santa Catarina.

Todas as informações, comparativos e considerações técnicas sobre o relatório nº02 da temporada podem ser conferidas na íntegra neste link.

Confira alguns pontos próprios para banho:

Itajaí

Praia Brava (Ponto 03)

Local de Coleta: Av. José M. Vieira em frente a Rua Doca Rebello

Data da Coleta: 12/12/2023

Situação: Própria

Praia Brava (Ponto 04)

Local de Coleta: Fte à Saída da Lagoa, R. José Manoel C. Silva

Data da Coleta: 12/12/2023

Situação: Própria

Praia Brava (Ponto 05)

Local de Coleta: Frente ao Posto Salva Vidas 11

Data da Coleta: 12/12/2023

Situação: Própria

Praia de Cabeçudas (Ponto 01)

Local de Coleta: Frente a Rua Quintino Bocaiúva

Data da Coleta: 12/12/2023

Situação: Própria

Praia do Atalaia (Ponto 02)

Local de Coleta: Frente ao Posto Salva Vidas

Data da Coleta: 12/12/2023

Situação: Própria

Itapema

Praia de Itapema (Ponto 02)

Local de Coleta: Rua 149

Data da Coleta: 11/12/2023

Situação: Própria

Navegantes

Praia de Navegantes (Ponto 03)

Local de Coleta: Frente a Rua Julia C. do Nascimento

Data da Coleta: 12/12/2023

Situação: Própria

Praia de Navegantes (Ponto 05)

Local de Coleta: Frente à Avenida João Sacavem

Data da Coleta: 12/12/2023

Situação: Própria

Porto Belo

Praia de Perequê (Ponto 05)

Local de Coleta: Rua Alm. Fonseca Neves

Data da Coleta: 11/12/2023

Situação: Própria

Praia de Porto Belo (Ponto 01)

Local de Coleta: Rua Manoel F. da S. Neto – ao lado do trapiche

Data da Coleta: 11/12/2023

Situação: Própria

Praia de Porto Belo (Ponto 06)

Local de Coleta: Rua Cap. Gualberto Leal Nunes

Data da Coleta: 11/12/2023

Situação: Própria

Aumento da frequência de coletas

O governo de Santa Catarina lançou oficialmente nesta sexta-feira, 15, um extenso pacote de ações para a Estação Verão na temporada 2023/2024.

Dentro deste pacote ficou definido que a partir da segunda semana de janeiro até o fim de março de 2024, haverá aumento da frequência da coleta em 82 pontos.

A regularidade da coleta se dará entre o período de 8 de janeiro até 31 de março 2024, de segunda a quinta-feira (exceto feriados) três vezes por semana em dez pontos de Balneário Camboriú (todos na praia central) e 26 pontos em Florianópolis (em praias como Canasvieiras, Ingleses e Jurerê), e duas vezes por semana em três pontos de Governador Celso Ramos; nove pontos de Bombinhas; cinto pontos de Itajaí; oito pontos de Itapema; quatro pontos de Navegantes; 11 pontos de Penha e seis pontos de Porto Belo.

A ideia de aumentar a frequência da coleta de balneabilidade nestes pontos é trazer uma resposta mais precisa das condições sanitárias nas praias que apresentam maior fluxo de banhistas e estão sujeitas a mais variações de qualidade, podendo refletir melhor as condições ambientais dos pontos amostrados, visto que as informações, também, podem servir de apoio para que os municípios implementem ações de melhoria de saneamento nestes locais.

No site balneabilidade.ima.sc.gov.br as informações são atualizadas automaticamenta e todo cidadão pode companhar as datas das coletas e o resultado mais atualizado da propriedade de determinado ponto, basta clicar nas bandeirinhas que aparecem no mapa.

Metodologia e legislação

As amostras são analisadas pelo método fluorogênico tendo como substrato o Colilert-18, conforme diretrizes do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª edição, método 9223 B que consiste na quantificação dos coliformes totais e Escherichia coli.

Conforme a resolução Conama 274, de 29 de novembro de 2000, o ponto é considerado “PRÓPRIO” quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras coletadas nas últimas cinco semanas anteriores, no mesmo local, houver no máximo 800 Escherichia coli por 100 mililitros. O ponto é considerado “IMPRÓPRIO” quando em mais de 20% de um conjunto de amostras coletadas nas últimas cinco semanas anteriores, no mesmo local, for superior a 800 Escherichia coli por 100 mililitros ou quando, na última coleta, o resultado for superior a 2000 Escherichia coli por 100 mililitros.

Atenção aos banhistas

Não é recomendado o banho de mar nas primeiras 24/48 horas após a ocorrência de chuvas de maior intensidade, bem como, próximo de saída de canais ou galerias de águas pluviais, pois as chuvas podem arrastar material contaminado, o que pode deteriorar a qualidade das águas para banho.

