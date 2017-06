Rio Itajaí-Mirim atinge 4,80 metros em Vidal Ramos

O rio Itajaí-Mirim atingiu 4,80 metros às 22h deste domingo, 4, em Vidal Ramos, de acordo com o Ceops/Furb. O nível já é considerado de alerta, já que o leito normal tem 3,50 metros.

Em Botuverá, no entanto, às 22h, o nível estava em 1,54 metros, considerado baixo. As águas levam cerca de 5 horas para chegar ao município. Por lá, a maior preocupação é com risco de deslizamentos.

Em Brusque, o Itajaí-Mirim atingiu 2,32 metros às 22h, e vem subindo desde as 21h15, logo após o início da chuva.

O agente da Defesa Civil de Brusque, Edvilson Cugik avalia que o nível em Vidal Ramos deve causar transtornos. “Infelizmente, com esse nível de Vidal Ramos, ao que tudo indica, nós já teremos problemas em Brusque, semelhante ao do início da semana passada”.

Risco de deslizamentos

Depois de Botuverá, a Defesa Civil emitiu alerta para risco de deslizamentos em Brusque, às 21h50.

O órgão orienta que a qualquer sinal de movimentação de terra, os moradores devem sair de casa e ligar para o 199.

Até a publicação desta matéria, não há registros de problemas. No entanto, com a terra encharcada das chuvas da última semana, o risco aumenta.