Tutora: Rosana Muller Wieser

Idade: 51 anos

Profissão: Coordenadora pedagógica no Colégio Amplo, de Brusque

Bairro: Sete de Setembro, Gaspar

Pet: Poul

Idade: 1 ano

Raça: Golden Retriever

“Um amor que não precisa se pedir, que é impossível de se medir e que não pode se repetir, pois é único”. Assim Rosana define o seu amor pelo seu lindo cachorro Poul. Para ela, o pet é incrível, dócil e afetuoso, capaz de transformar em segundos um dia difícil em um fim de tarde tranquilo.

Estar com o Poul, cuidar, brincar com ele tem tornado Rosana uma pessoa melhor, mais feliz, mais agradecida. Cada momento com ele é único, seja quando o cão obedece a um comando, ou quando foge dela, até mesmo quando vem correndo querendo pular em seu colo, com os seus 42 quilos.

Cada noite, ao colocá-lo para dormir, a tutora percebe o quanto ele é importante em sua vida. “Peço aos céus que me permita estar ao seu lado por toda vida”.

