Nesta semana, iniciaram as obras de drenagem na rua Orides Schwartz, no bairro Guarani, em Brusque. Para a realização do trabalho, o trânsito na via será interditado até o cruzamento com a rua Margarida Fischer, a partir desta terça-feira, 23.

A princípio, a interdição do trânsito não estava prevista. No entanto, devido à falta de segurança para os condutores, optou-se pelo fechamento da rua.

Equipes trabalham na escavação na via para posteriormente realizarem a implementação dos tubos de um metro de diâmetro. O investimento da obra é de R$ 700 mil.

O prazo para execução dos serviços é de três meses.

