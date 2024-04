VÍDEO – Moradores registram incêndio em terreno no Azambuja, em Brusque

Um incêndio foi registrado durante a noite desta segunda-feira, 22, no bairro Azambuja. O caso foi registrado por moradores vizinhos do local. De acordo com as testemunhas, o fogo quase atingiu casas próximas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, por volta das 18h14, na rua Doutor Mario Cardeal, e informou que se tratava de um incêndio em vegetação, mas não informou detalhes da ocorrência.

Ainda de acordo com uma testemunha, o terreno, que está vazio, pertence a uma empresa. Ele suspeita de que o incêndio tenha sido proposital.

Confira outras imagens do incêndio:

