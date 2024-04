Prefeito André Vechi acompanha visita de Jair Bolsonaro em Florianópolis

Nesta terça-feira, 23, o prefeito de Brusque, André Vechi, acompanhado pelo vice, Deco Batisti, e pelo presidente do PL, Nei Souza, participou de um almoço com o governador Jorginho Mello e o ex-presidente, Jair Bolsonaro, em Florianópolis.

Bolsonaro desembarcou na capital catarinense pouco depois das 11h. Outros pré-candidatos às eleições municipais pelo PL também estiveram presentes. O encontro proporcionou um espaço para discussões sobre o partido, a política local e nacional.

O prefeito André Vechi expressou sua satisfação em participar do encontro. “Bolsonaro é nosso presidente de honra do PL, e, mais do que isso, nosso grande líder nacional. Com certeza é uma honra participar desse momento e contar com um apoio tão importante como esse para as eleições municipais”, diz.

Vechi e Deco são pré-candidatos à reeleição à prefeitura de Brusque e contam também com o apoio do governador Jorginho Mello.

“O governador sempre nos abraçou e o Bolsonaro todos sabemos o que representa para o nosso país. O PL está cada vez mais unido e forte e ficamos felizes de fazer parte desse grupo que luta cada dia mais pelo Brasil”, destaca Deco.

