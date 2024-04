Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Com Isabel R. Almeida

A influenciadora Ianka Cristini, de Brusque, alega ser vítima de uso indevido de imagem em vídeos divulgando jogo de azar que circulam nas redes sociais, desde 2023. Apesar da influencer, no passado, ter gravado conteúdos divulgando o Fortune Tiger, atualmente esses vídeos são republicados sem autorização de Ianka.

Nesta segunda-feira, 23, uma matéria envolvendo o nome da influenciadora foi publicada pelo jornal O Estado de São Paulo. De acordo com o veículo, perfis falsos no Instagram postam Stories, com imagens de Ianka jogando Fortune Tiger e ganhando prêmios, e marcam diversos usuários. Os vídeos são acompanhados de mensagens dizendo que os perfis mencionados ganharam bônus de R$ 4.500,00 e oferecem um link falso para resgate. Segundo a influencer, não há nenhum bônus como informado nos stories.

Em vídeos publicados, em setembro de 2023, em seu perfil no Instagram, Ianka afirmou que iria na delegacia fazer boletim de ocorrência. “Amanhã, eu vou na delegacia novamente, vou fazer mais um boletim de ocorrência. Já fiz dois, mas mesmo assim, a galera pega os meus vídeos, faz fake e fica marcando todo mundo”. A coluna André Groh tentou entrar em contato com a influenciadora, mas não teve retorno até o fechamento da matéria.

Em nota, a assessoria jurídica de Ianka Cristini informa que “não houve anuência e consentimento da influenciadora para a divulgação indevida de sua Imagem em perfis alheios, com exceção dos perfis de sua titularidade: @lankacristiiofc, @iankacristinii, @iankacristiniofc e @iankacristinirs”.