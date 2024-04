Na tarde deste domingo, 21, dois policiais militares foram agredidos e ameaçados durante atendimento de uma ocorrência no bairro Cidade Nova, em Itajaí. Uma mulher ficou ferida após ser alvejada enquanto tentava atingir um dos agentes com uma pedra.

De acordo com o relatório da PM, uma viatura foi acionada após um um conflito entre vizinhos. De acordo com o solicitante, o conflito começou após seu vizinho ir até sua residência e ameaçá-lo, alegando que o solicitante havia molhado seu veículo.

No local, os policiais tentaram falar com o vizinho para esclarecer o conflito. No entanto, o o homem, além de se recusar a sair da sua residência para conversar com os policiais, soltou um cão de grande porte, agressivo, para intimidar os agentes.

A PM tentou convencer ele a sair de casa, emitindo voz de abordagem, porém ele se recusou e também insistiu que não guardaria o animal. O vizinho ainda passou a xingar os policiais: “Vocês são uns policiais de merda, eu sou trabalhador e não vou colocar a mão na cabeça”, como consta no relatório da PM.

Ele então se aproximou dos agentes e continuou gritando. Após o momento de tensão, um policial teve de utilizar uma técnica de imobilização para conter o homem, enquanto a outra policial fazia a segurança da área. Porém, moradores da região passaram a se aproximar e uma mulher agarrou a agente pela cintura, assim como outros moradores partiram para cima dos policiais.

Neste momento, a militar efetuou um disparo com a arma para afastar as pessoas do local e evitar que os policiais fossem agredidos. Segundo o relatório, o disparo não atingiu ninguém, mas permitiu que a equipe recuasse.

Mais ofensas

As pessoas no local continuaram dirigindo palavras ofensivas aos policiais, e ameaçando agredi-los, enquanto o policial tentava conter o homem que deu início ao tumulto.

Aproveitando-se que o policial estava de costas para a calçada, uma mulher se aproximou pelas costas com uma pedra nas mãos tentando atingir a cabeça do policial. Nesse instante, a outra militar efetuou um segundo disparo, que atingiu o abdômen da agressora.

Com a chegada do apoio de outras equipes, foi possível afastar os populares e prestar atendimento à mulher atingida pelo disparo. O Samu esteve no local e conduziu a envolvida para o Hospital Marieta, onde foi submetida a cirurgia. De acordo com a equipe médica, a mulher encontrava-se estável e não corria risco de morte.

Durante o registro da ocorrência, a vítima do disparo foi ouvida por outros policiais, e, em seu depoimento, reconheceu o erro cometido ao tentar agredir o militar, e inclusive desculpou-se com a equipe.

O homem que deu início ao tumulto foi atendido no CIS com escoriações leves. Ele ainda ameaçou um dos médicos do local. Os fatos foram registrados em boletim de ocorrência, e os envolvidos foram autuados pelos crimes que cometeram, incluindo desobediência, resistência e tentativa de homicídio.

Um inquérito policial também foi instaurado para apurar detalhadamente os fatos que envolveram a atuação dos militares.

