Saiba em quais pontos será realizada a limpeza da Beira Rio, em Brusque

Os trabalhos de limpeza da Beira Rio após a enchente já foram realizados na ponte do trabalhador, que liga os bairros Santa Rita e São Luiz. Nesta terça-feira, 9, a Secretaria de Obras iniciou a limpeza geral na rua Itajaí, sentido Beira Rio em direção ao Centro.

“Estamos com a equipe de roçada na margem direita. Iniciamos os trabalhos na rótula da Apae e já chegamos na ponte do trabalhador. Na quarta-feira, iremos seguir até terminarmos ambas as margens da Beira Rio”, afirma o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho.

Ivan também afirma que não é possível prever um prazo para o término dos serviços, pois as equipes dependem da condição climática.

Trecho da Unifebe

Uma leitora enviou imagens ao jornal O Município que mostram a calçada da pista com lama em um trecho próximo a Unifebe. É possível observar partes da calçada destruídas e um pouco de lama na pista.

