BR-101 registra pontos de lentidão em Itajaí; confira trechos

Dois pontos da BR-101, em Itajaí, registraram filas no sentido Curitiba, na tarde desta terça-feira, 9. O trecho mais afetado na região vai do km 120 ao 112, que registra cerca de até 8 quilômetros de lentidão. As informações foram repassadas pela Arteris Litoral Sul.

O fluxo na região também aparece no km 112, desde o 129, em Balneário Camboriú.

O ponto onde há maior lentidão neste momento, começa no km 153 e vai até o 144, em Itapema.

As informações da concessionária da rodovia, Arteris Litoral Sul, foram divulgadas às 13h56.

