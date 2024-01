Trabalhador morre após cair em construção em Blumenau

Um homem morreu após sofrer uma queda durante o trabalho na manhã desta terça-feira, 9, em Blumenau. A vítima foi identificada como Osvaldo Alves da Silva, de 68 anos. O caso aconteceu por volta das 11h, no bairro Itoupava Central. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência.

Segundo relatos, Osvaldo estava trabalhando na obra, e acabou caindo de uma altura de 4 metros. No local, ele foi encontrado deitado no chão, com uma fratura na cabeça, inconsciente e já sem sinais vitais.

Segundo as informações dos bombeiros, imediatamente começaram os trabalhos de ressuscitação cardiopulmonar, até a chegada do Arcanjo-03 e do Samu, com uma equipe médica. Após esgotadas as possibilidades de reanimação, o médico da equipe declarou a morte do trabalhador.

A Polícia Científica foi acionada e assumiu a responsabilidade pelo local, dando continuidade aos procedimentos cabíveis.

Homenagens

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório da vítima. A sobrinha de Osvaldo, Gislaine Debora da Silva, conversou com O Município e publicou uma mensagem de despedida ao tio. Confira:

“Meu tio amado, a dor é tão grande que não há palavra nesta hora. Só tenho a agradecer pela infância maravilhosa que tive ao teu lado. Obrigada, meu tio, pelas histórias contadas, pela comida maravilhosa que o senhor preparava. Você sempre estará no meu coração. Tenho muito orgulho de você, tio. Meu coração chora sua partida.”

