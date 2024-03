Saiba quais praias próximas de Brusque estão impróprias para banho

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) divulgou neste sábado, 2, o relatório de balneabilidade de praias com as informações consolidadas dos resultados das coletas realizadas na semana de 26 de fevereiro a 1º de março de 2024. De acordo com as amostras coletadas, nos 238 pontos monitorados no litoral catarinense, 170 estão próprios para banho, o que representa 71,43%.

Em Navegantes, os pontos impróprios para banho ficam nas ruas 8150 – posto 7 Salva Vidas, rua Julia C. do Nascimento e na Foz do Rio Gravatá.

Já em Balneário Camboriú há pontos impróprios para banho na Lagoa de Taquaras, Pontal Norte e nas ruas 3000 e 2500. Em Porto Belo o único ponto impróprio é na Foz do Rio Perequezinho.

Itapema tem vários pontos impróprios, nas ruas 113, 227, 319 e 1100. De acordo com o relatório, todas as praias de Itajaí estão próprias para banho.

As informações completas, comparativos e considerações técnicas desta semana constam no relatório que pode ser conferido neste link.

No site do IMA as informações são atualizadas automaticamente e todo cidadão pode acompanhar durante a semana os relatórios emitidos, bem como, o resultado mais atualizado da propriedade de cada ponto, basta clicar nas bandeirinhas que aparecem no mapa ou conferir o menu ‘histórico’.

Metodologia e legislação

O IMA possui todos os materiais e mecanismos considerados suficientes e adequados para a execução do Programa de Monitoramento da Balneabilidade no estado, o segundo maior do Brasil, com 238 pontos monitorados e vigente desde o ano de 1976. Os materiais utilizados são aqueles definidos pelo método 9223b do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª edição, cuja fabricação e distribuição é realizada por uma única empresa (IDEXX) com representante próprio no Brasil (IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA).

Quanto ao denominado mecanismo de coleta, o IMA segue os padrões estabelecidos pelo Guia de Coleta e Preservação de Amostras da Agência Nacional de Águas (ANA) e Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). As amostras são analisadas pelo método fluorogênico tendo como substrato o Colilert-18, conforme diretrizes do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª edição, Método 9223 B que consiste na quantificação dos coliformes totais e Escherichia coli.

Conforme a Resolução Conama nº 274, de 29 de novembro de 2000, o ponto é considerado PRÓPRIO quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras coletadas nas últimas 5 semanas anteriores, no mesmo local, houver no máximo 800 Escherichia coli por 100 mililitros. O ponto é considerado impróprio quando em mais de 20% de um conjunto de amostras coletadas nas últimas cinco semanas anteriores, no mesmo local, for superior a 800 Escherichia coli por 100 mililitros ou quando, na última coleta, o resultado for superior a 2000 Escherichia coli por 100 mililitros.

Atenção aos banhistas

Não é recomendado o banho de mar nas primeiras 24/48 horas após a ocorrência de chuvas de maior intensidade, bem como, nas proximidades de saída de canais ou galerias de águas pluviais, pois as chuvas podem arrastar material contaminado, o que pode deteriorar a qualidade das águas para banho.

Cronograma de coletas

O Programa de Monitoramento de Balneabilidade do IMA segue um cronograma prévio de coletas provendo transparência e publicidade ao processo. Desta forma, todo cidadão pode acompanhar quando haverá a coleta em determinado ponto. À medida que as análises vão sendo concluídas pelo laboratório do IMA, o resultado do ponto é atualizado automaticamente e pode ser conferido no mapa do site e no aplicativo Praia Segura do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC).

Para acompanhar os resultados das coletas, basta clicar nas bandeirinhas do ponto de interesse e conferir no mapa do site o status da propriedade da praia e a data da última coleta realizada no local. O site também possui o menu histórico, um espaço de pesquisa onde é possível acessar datas, horários, condições do vento, maré, entre outras informações que são registradas no momento da coleta e os resultados da condição própria ou imprópria de cada ponto amostrado.

De novembro a março, o IMA realiza o monitoramento da balneabilidade das praias catarinenses semanalmente, e às sextas-feiras, divulga um release com o balanço da semana. Já entre os meses de abril e outubro, a pesquisa e a divulgação são mensais.

