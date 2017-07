São Pedro é campeão do Municipal de Bocha em Trio Feminino de Guabiruba

A equipe do Clube Esportivo São Pedro foi a grande campeã do Campeonato Municipal de Bocha em Trio Feminino de Guabiruba. Depois de empatar em casa com a Cancha do Morsch, as atletas do São Pedro venceram as adversárias em pleno território das rivais e levaram o título da edição de 2017 na noite de quarta-feira, 26.

Foram necessários cerca de uma hora e meia de disputa para que o título fosse consolidado. Ao fim, o São Pedro venceu por 2 a 0, parciais de 24 a 8 e 24 a 12. “Foi uma final mais tranquila do que a gente imaginava. Graças a Deus deu tudo certo e conseguimos sair campeãs”, comemora a ponteira Marlene Pinho.

Ela já era dada como desfalque certo na equipe em razão de um problema de saúde, mas foi para canha de última hora e ajudou a dupla Vitória e Carmelita a conquistar o troféu de primeiro lugar.

“Eu adoro esporte e vencer essa competição foi uma alegria enorme. Eu não tinha condições de jogar, mas meu marido que é o treinador e minhas amigas me incentivaram muito. Como sou ponteira, não preciso fazer muito esforço. Entrei com a promessa de que se não conseguisse seria substituída, mas consegui levar o jogo todo e ajudar para que fossemos campeãs”, comemora.