Saque em carga atrapalha bombeiros militares durante incêndio em carreta na BR-376, entre SC e PR

Um saque a uma carga atrapalhou os trabalhos dos bombeiros que atuavam no incêndio em uma carreta que interditou a BR-376, em Guaratuba (PR), na manhã desta sexta-feira, 31. O caso ocorreu no quilômetro (km) 680,8 do sentido Santa Catarina, ou sentido sul, da rodovia que liga os estados do Paraná e de Santa Catarina.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Garuva, no início do combate as chamas, a guarnição estava tendo exito, porém, populares estariam saqueando a carga, o que fez com que os bombeiros não tivessem segurança para trabalhar, já que Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda não estava no local. Desta forma, a guarnição optou por parar o combate ao incêndio e esperar a chegada da PRF.

Ainda de acordo com os bombeiros, mesmo após o apoio da PRF, além da ajuda dos Bombeiros Voluntários de Joinville com ajuda de cerca de 16 mil litros de água, ainda houve dificuldades de combater as chamas devido à carga que tinha no caminhão, como vinhos, geladeira, bicicleta, sacos de papelão, entre outros.

Para controlar o fogo, foi aberto acessos pelo bau da carreta para facilitar a ventilação e o acesso. Ao todo, foi usado cerca de 21 mil litros de água para controlar as chamas no local.

Após isso, a Autopista Litoral Sul solicitou que os bombeiros autorizassem a remoção da carreta para um local mais seguro, para que fosse realizado o rescaldo. O pedido foi atendido e o veículo foi colocado em pátio.

No local, foram utilizados cerda de mais 15 mil litros de água para o rescaldo por meio do caminhão pipa da Autopista. O motorista do caminhão nada sofreu e a pista onde o incêndio ocorreu foi liberada no fim da manhã.

Leia também:

1. Mudanças na legislação ajudam pequenos empreendedores de Brusque a transformarem ideias em negócios

2. Engenharia complexa: a importância dos mecânicos na preparação dos carros na 30ª Fenajeep

3. Homem dispara seis tiros na direção de vizinho após discussão no Limeira Baixa

4. Motorista embriagado é preso após causar acidente no Centro de Brusque

5. Fenajeep e mais: confira cinco coisas para fazer no fim de semana em Brusque

Assista agora mesmo!

Encontro de senhoras dá origem à comunidade luterana na Lorena | Templos de Guabiruba: