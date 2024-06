VÍDEO – Perseguição mobiliza Helicóptero Águia e termina com dois detidos em Joinville

Uma perseguição a moto mobilizou o helicóptero Águia, da Polícia Militar, para ajudar na busca e terminou com dois detidos no bairro Bom Retiro, em Joinville. O caso aconteceu no início da tarde desta sexta-feira, 31.

De acordo com a PM, o motociclista não respeitou uma ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Imagens feitas pelo helicóptero Águia, mostram que a moto acessou a avenida Santos Dumont pela contramão. Apesar do risco, ninguém ficou ferido.

Veja o vídeo:

Ainda segundo informações da Polícia Militar, o suspeito é um adolescente que tem um mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável. Ele foi encaminhado para o Presídio Regional de Joinville. Não foram divulgadas informações sobre a passageira.

