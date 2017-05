Secretaria de Educação de Brusque entrega kits de material escolar

Em solenidade na Escola de Ensino Fundamental Paquetá, no bairro que dá nome ao colégio, na sexta-feira, 26, a Secretaria de Educação fez a entrega simbólica dos materiais escolares para os estudantes da rede municipal de ensino. Foram investidos cerca de R$ 410 mil do poder público.

A cerimônia de entrega do material escolar ocorreu no pátio da escola – a maior da rede municipal. Além dos alunos e professores, a diretora Janete Adriano Kupper e integrantes da Associação de Pais e Professores (APP) e do conselho escolar prestigiaram o momento. O diretor do gabinete da prefeitura, Dirceu Marchiori, representou o prefeito Jonas Paegle.

O secretário de Educação, José Zancanaro, diz que a entrega de material escolar é importante para que as crianças possam ter um bom desempenho escolar. Ele reconhece que a data, meados de maio, não é a ideal, contudo, aconteceram problemas burocráticos.

“Deveria ter sido licitado anteriormente, para quando começar o ano já ter. Muitos pais já adquiriram cadernos. Orientamos para que adquirissem o estritamente necessário, porque a prefeitura iria fazer”, afirma Zancanaro.

De acordo com o secretário, a licitação do material escolar deveria ter sido realizada no ano passado, pois há um processo burocrático que demora, pelo menos, 90 dias para ficar pronto. No entanto, segundo ele, não foi realizada, e a atual gestão teve de agilizar o trabalho neste ano.

A previsão inicial era ter entregue os kits com em abril, contudo, devido a problemas com a qualidade do material, foi necessário esperar um pouco mais. Os materiais são personalizados com a marca de Brusque e as agendas do Ensino Fundamental e da Educação Infantil são moldadas às necessidades de cada fase escolar.

Esforços

Zancanaro diz que a secretaria tem trabalhado para resolver as demandas mais urgentes da educação do município. Segundo ele, apenas na EEF Paquetá foram investidos R$ 22 mil em pequenos reparos na estrutura.

“Praticamente todas as escolas receberam benfeitorias, manutenção e reparos. Elencamos prioridades, e hoje cumprimos mais um compromisso”, diz o secretário. Além disso, a Secretaria de Educação investiu mais de R$ 800 mil para a compra dos uniformes de verão. Os de inverno serão entregues em nova solenidade no dia 1º de junho.