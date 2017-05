Secretaria de Saúde compra briga com os que ajudam a desafogar o SUS

Comprando briga

A nova gestão da Secretaria de Saúde de Brusque está, nesses poucos meses do novo mandato, apostando em uma postura de enfrentamento com alguns segmentos da sociedade civil que atuam na área. Primeiro, a não renovação do convênio com o Fórum Sindical, quando misteriosamente, depois de anos, isso se tornou ilegal. Agora, a pasta compra “briga” com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, tentando utilizar o mamógrafo por ela utilizado.

Desafogo

A estratégia parece um tiro no pé da secretaria, já que tanto os convênios com sindicatos quanto o trabalho da Rede Feminina são importantíssimos para desafogar o Sistema Único de Saúde, o qual tanto sofre com alta demanda e prazos intermináveis de espera por procedimentos especializados. No entanto, só o tempo vai dizer se a conduta será salutar.

Viagem mantida

Apesar da crise política em Brasília, está mantida a viagem do prefeito Jonas Paegle e do vice, Ari Vequi, a Brasília, para tentar destravar recursos junto ao governo federal. Eles visitarão gabinetes de deputados federais, senadores e ministros de estado. Entretanto, não há mais a perspectiva de que seja mantido o encontro pré-agendado com o presidente Michel Temer. As passagens já estavam compradas antes mesmo da crise e a agenda é extensa.

Primeira vítima

O secretário de estado da Fazenda, Antonio Gavazzoni, foi a primeira vítima das delações da Odebrecht e da JBS em Santa Catarina. Ontem, ele apresentou ao governador Raimundo Colombo o pedido de exoneração do cargo, para cuidar de sua defesa. Colombo lamentou a decisão do secretário Gavazzoni em deixar a pasta que comandava desde 2013. “Esses criminosos confessos, que buscam a qualquer preço montar versões que justifiquem a troca de penas alongadas por liberdade e vida milionária no exterior, não podem vencer”, disse Gavazzoni, em nota.

Explicações à OAB

Ainda na sexta-feira, 20, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SC) informou que considera graves as informações tornadas públicas pela delação dos empresários da JBS e que envolvem o governador Raimundo Colombo. “A instabilidade política do país, com sérias consequências na economia, não dá margem a tergiversações e exige que os fatos sejam esclarecidos com urgência, a fim de preservar a confiança do povo catarinense em seus líderes”, diz a entidade, em nota, na qual informa que solicitará explicações por parte do governo.

“Carona” no preço

O deputado estadual Serafim Venzon (PSDB) se reuniu com o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC), desembargador Torres Marques. O parlamentar quer disciplinar no estado o uso da ata de registro de preços nas licitações da administração pública. Venzon defende a chamada “carona de preço” para evitar a burocracia das licitações, principalmente nos municípios pequenos.

Como funciona

Segundo Venzon, algumas prefeituras utilizam a “carona” na ata de registro de preços de municípios maiores. “Uma prefeitura grande, como a de São Paulo, consegue preços melhores nas licitações. Uma vez registrado o preço, os demais municípios podem adquirir o mesmo produto com o mesmo valor pago em São Paulo”, explica Venzon. Para o parlamentar, a medida gera economia aos cofres públicos e agilidade no processo licitatório. Além disso, segundo Venzon, a “carona de preço” agilizará a compra principalmente de medicamentos.

Sem direcionamento

A 3ª Promotoria de Justiça de Brusque concluiu inquérito civil instaurado em fevereiro, o qual apurava denúncia de que o município de Brusque estava direcionando o pregão 103/2016, realizado em dezembro do ano passado, cujo objeto era a compra de massa asfáltica para o município. O Ministério Público arquivou o inquérito porque não foram encontrados indícios de direcionamento, e também porque o pregão foi, posteriormente, revogado pela administração.

Com Bolsonaro

O deputado federal Jair Bolsonaro esteve em Santa Catarina, onde visitou quatro cidades, entre elas Blumenau, onde realizou palestra na Vila Germânica. Dentre os presentes a dividirem o palanque com Bolsonaro estavam o deputado federal Rogerio Mendonça, o Peninha. e o ex-prefeito de Brusque, Bóca Cunha. “Na situação em que hoje se encontra o nosso país precisamos de um fato novo, uma pessoa honesta, com pulso firme e caráter ilibado e que lute pelas famílias e pelo povo brasileiro, acredito que Jair Bolsonaro reúne as qualidades citadas” afirmou Bóca.

Falta de luz

Cerca de 3,9 mil unidades consumidoras ficaram sem energia elétrica no início da noite de ontem, na região central de Brusque. Informações preliminares dão conta de que a causa da falta de energia foi um caminhão que tombou em cima de um poste na rua Frederico Petruschy, no bairro Guarani. O acidente aconteceu por volta das 18h e a energia elétrica retornou por volta das 18h40.

Metalúrgicos em Brasília

Diretores do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Brusque (Sintimmmeb) embarcaram ontem rumo a Brasília para integrar mobilização do movimento sindical contra as reformas trabalhista e da previdência. Centrais Sindicais, sindicatos e movimentos sociais e estudantis de todas as regiões do Brasil participarão no ato, que ocorrerá no dia 24, na Esplanada dos Ministérios, em frente ao Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. O objetivo é pressionar os deputados e senadores contra a aprovação das alterações na legislação trabalhista, que, para os sindicalistas, “dificultará as relações de trabalho, ao desproteger os trabalhadores, elevando a jornada regular de trabalho, arrochando salários e enfraquecendo as garantias do emprego”.