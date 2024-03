“Convidamos toda a população para a nossa tradicional caminhada. Será novamente um momento de promoção da saúde, incentivando a prática de atividade física, alimentação saudável e descontração, com o sorteio de brindes ao final do trajeto.”, ressalta Amanda Francieli Kormann, secretária de Saúde.

O ponto de partida da caminhada será em frente à nova policlínica, localizada na Rua Arthur Baumgartner, bairro Imigrantes, às 9h. A caminhada tem duração média de 50 minutos. Pessoas de todas as faixas etárias podem participar do evento.

Os interessados devem se inscrever em qualquer Unidade Básica de Saúde, no Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS), ou no local do evento no dia. Ao final do percurso, será oferecido um kit lanche saudável, além do sorteio de brindes para os participantes. “Agradecemos também às empresas que estão colaborando com a doação dos brindes. Todos os anos recebemos diversas doações de brindes e produtos para sortear entre a população que participa do evento.”, ressalta a secretária.

Para mais informações, entre em contato com a Secretaria de Saúde pelo telefone 47 3308-3101. O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.