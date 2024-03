Renovações e inscrições para o Programa Universidade Gratuita começam nesta quinta; saiba como se cadastrar

As inscrições para o primeiro semestre de 2024 do Programa Universidade Gratuita começam a partir desta quinta-feira, 14. Os estudantes precisam realizar seus cadastros no site e entregar os documentos comprobatórios na instituição em que estão matriculados. O prazo para se inscrever termina no próximo dia 26, às 19h.

Na etapa de inscrições, as instituições irão analisar os cadastros realizados, receber e validar os documentos dos estudantes. Caso surjam dúvidas no preenchimento da inscrição, o estudante deve procurar a instituição de ensino superior na qual está matriculado.

“O estudante vai fazer a inscrição normalmente pela internet e entregar a documentação na instituição na qual está matriculado, seguindo todas as orientações. A nossa ideia é que até abril já tenhamos feito a seleção de todos os estudantes que se inscreveram no programa para o primeiro semestre de 2024”, destacou o secretário Aristides Cimadon.

A previsão é de que a concessão dos benefícios aconteça entre os dias 10 e 22 de abril. Os contemplados irão receber os valores pagos neste primeiro semestre de 2024 em retroativo. Os cronogramas completos estão disponíveis no site.

Como renovar o benefício

Os estudantes já contemplados que desejam continuar no programa do governo estadual devem realizar a renovação do benefício. O aluno poderá realizar o recadastramento de forma online, quando será necessário comprovar, obrigatoriamente, desempenho acadêmico satisfatório de no mínimo 75% no conjunto das disciplinas cursadas no semestre letivo antecedente.

A comprovação do desempenho acadêmico será feita por meio da apresentação do histórico acadêmico atualizado, inserido pelo estudante no sistema informatizado da SED.

