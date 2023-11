Após ter enfrentado clubes gigantes em suas duas temporadas recentes na Série B, o Brusque pode passar por uma edição, em 2024, que não tenha ninguém do chamado “G-12”. Claro, ainda é possível haver reencontros com Cruzeiro ou Vasco, mas há espaço para que ambos se recuperem.

O Santos, que era dado como morto após o 7 a 1 sofrido diante do Inter, já corre bem menos riscos. Poderia haver um inédito Santos x Brusque, mas, do jeito que a Série A está agora, talvez isto só possa acontecer na Copa do Brasil.

O quadricolor já enfrentou os demais times que estão mais ameaçados. O único adversário inédito que vem da elite é o já rebaixado América-MG. Até hoje, os únicos mineiros que já jogaram contra o Brusque são Boa Esporte, Tombense, Cruzeiro e Pouso e Alegre.

Na atual Série B, a maioria é bem conhecida. O Mirassol seria novidade, mas ainda tem chances matemáticas de acesso. Um novo adversário para o Bruscão será o Botafogo-SP. Após ter enfrentado Botafogo da Xaxim no Catarinense de 1999, o Botafogo de Futebol e Regatas na Série B de 2021 e o Botafogo-PB na Série C de 2022, em 2024 será a vez da Pantera da Mogiana.

Em obras

Continuam as reformas do estádio Augusto Bauer. Na manhã desta segunda-feira, 13, começaram as obras da base sobre a qual será instalada o gramado sintético. É um trabalho que aplica, sobre o solo, camadas de brita e uma emulsão asfáltica específica, que é a “cola” do gramado e confere ao conjunto características de drenagem e amortecimento. A previsão é que esta etapa termine em dezembro.

Sem o convênio com a prefeitura, a diretoria levantou recursos para que o tricolor arcasse com o serviço.

Assista agora mesmo!

Nova geração de bergamascos é esperança para manter dialeto vivo em Botuverá: