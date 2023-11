Destino de polêmico reservatório do Samae no Bruschal segue indefinido

Após novas reclamações de moradores, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque atualizou a situação do reservatório de água do Bruschal, localizado rua dos Xaxins, entre os bairros Azambuja e Souza Cruz.

Quando ainda era comandada por William Molina, a autarquia foi notificada pelo Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) de que o reservatório deveria operar somente com 40% de sua capacidade. A decisão do MP levou em consideração as reclamações dos moradores de que a instalação da estrutura aumenta o risco de desmoronamento na área.

Ainda de acordo com as denúncias, o funcionamento da estrutura teria causado danos às residências próximas. A ação do MP foi protocolada em 28 de janeiro de 2022.

Com a decisão, o reservatório seria transferido de local para que pudesse operar com sua capacidade máxima e também para evitar os riscos de danos nas residências próximas e no solo. Porém, desde então a estrutura segue no mesmo espaço.

Possíveis locais

No mês de fevereiro de 2023, o ex-diretor disse que o reservatório seria transferido para outro local pois o Samae não tinha interesse em utilizar o equipamento com apenas 40% de sua capacidade. O projeto para o espaço que abriga o reservatório atualmente, após a transferência, era de que fosse reaproveitado e não demolido.

Os terrenos que poderiam receber o reservatório ficam localizados nos seguintes locais: ao lado da rotatória do cemitério Parque da Saudade, no estacionamento do cemitério e na Praça do Bruschal. Os três terrenos pertencem à prefeitura de Brusque, sendo assim, não há necessidade de compra.

Questionado sobre os possíveis locais, o atual diretor-presidente do Samae, Cláudio Adão Pereira, disse não ter conhecimento dos locais mencionados acima, apenas do que fica localizado no cemitério.

Ainda no começo deste ano, Molina teria dito que o processo para a transferência de espaço seria rápida. A previsão era de que até o mês de março o projeto já estivesse concluído.

Atualização do caso

O diretor-presidente esclareceu ainda que o edital para a construção da nova área foi publicado e a ordem de serviço para o processo foi assinada, porém houve um imbróglio com a prefeitura devido um outro projeto da criação de novas gavetas no cemitério.

Com isso, a autarquia agora estuda um novo local para a instalação do reservatório. O diretor também mencionou que o local não agrada o Samae.

Funcionamento do reservatório

Ele conta que atualmente o reservatório opera com 20% de sua capacidade. E que semanalmente são feitas vistorias no local para averiguar se o solo tem sido afetado e se há risco de desmoronamento no terreno.

Claudio acrescentou também que mesmo com as fortes chuvas que atingiram a região no mês de outubro, não houve movimentação no solo. “O reservatório é vistoriado semanalmente, então não tem nenhum problema quanto à segurança do local”.

