Novembro é marcado por iniciativas voltadas à prevenção e cuidados com a saúde masculina, especialmente no que diz respeito ao câncer de próstata. Campanhas realizadas em todo o país concentram-se, principalmente, na importância do diagnóstico precoce.

Todo homem possui a próstata, que é uma glândula localizada logo abaixo da bexiga. Essa glândula circunda a porção inicial da uretra, o canal responsável pela eliminação da urina armazenada na bexiga. Além disso, a próstata desempenha um papel na produção de parte do sêmen, um fluido viscoso que contém os espermatozoides e é liberado durante a atividade sexual. De acordo com dados da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) de Santa Catarina, essa doença é uma das principais causas de morte entre os homens no estado.

O Ministério da Saúde relata que, de janeiro a setembro deste ano, o câncer de próstata afetou oito moradores de Brusque. Questionada, a secretaria de Saúde do município disse não há registros de dados específicos sobre o assunto.

Apesar de sua gravidade, a Secretaria de Saúde de Brusque observa que os homens geralmente procuram os serviços de saúde com menos frequência. Por isso, este é um momento crucial para sensibilizar e conscientizar a população masculina sobre a importância da atenção à saúde.

Exame precoce

Embora o câncer de próstata possa afetar qualquer homem, os principais fatores de risco da doença incluem idade (sendo um câncer raro antes dos 40 anos e aumentando com o envelhecimento), histórico familiar de câncer de próstata em pai, irmão ou tio, pertencer à raça negra e obesidade.

De acordo com o urologista Humberto Teruo Eto, a prioridade dos médicos é sempre detectar precocemente o câncer de próstata. Na perspectiva médica, quanto mais cedo for descoberto, maior a probabilidade de cura completa.

Humberto enfatiza a importância de combater o preconceito contra o exame de toque retal, explicando que a informação é fundamental. Esse exame é simples, rápido e indolor. Ele ressalta que, ao deixar os sintomas se manifestarem, pode ser tarde demais, enquanto a detecção precoce oferece uma taxa de cura de 90% das vezes.

Sobre o exame de sangue PSA, Humberto destaca sua relevância na detecção do câncer, mas alerta que cerca de 15% dos casos não apresentam alterações no PSA (antígeno prostático específico). Portanto, o exame de toque retal é igualmente crucial, podendo literalmente salvar vidas.

Sintomas

O câncer de próstata é uma condição que pode não apresentar sintomas nas fases iniciais. À medida que a doença progride, alguns homens podem experimentar os seguintes sintomas:

Dificuldade em urinar: Pode haver uma sensação de dificuldade ou desconforto ao urinar, incluindo um jato de urina fraco.

Pode haver uma sensação de dificuldade ou desconforto ao urinar, incluindo um jato de urina fraco. Aumento da frequência urinária: Pode ocorrer um aumento na necessidade de urinar, especialmente durante a noite.

Pode ocorrer um aumento na necessidade de urinar, especialmente durante a noite. Sensação de não esvaziar completamente a bexiga: Pode haver a sensação de que a bexiga não está completamente vazia após urinar.

Pode haver a sensação de que a bexiga não está completamente vazia após urinar. Presença de sangue na urina ou no sêmen: Algumas pessoas com câncer de próstata podem notar sangue na urina ou no sêmen.

Algumas pessoas com câncer de próstata podem notar sangue na urina ou no sêmen. Dor ou desconforto na região pélvica: Isso pode incluir dor na parte inferior das costas, quadris, coxas ou na área entre o escroto e o ânus.

Isso pode incluir dor na parte inferior das costas, quadris, coxas ou na área entre o escroto e o ânus. Disfunção erétil: Dificuldade em manter ou obter uma ereção pode ocorrer, embora seja mais comumente associada a outras condições.

É importante notar que esses sintomas também podem estar relacionados a outras condições médicas, como hiperplasia prostática benigna (HPB), infecções do trato urinário ou prostatite.

Se o homem estiver experimentando qualquer um desses sintomas ou tiver preocupações sobre sua saúde, é essencial procurar orientação médica.

Outros dados

O Portal da Urologia prevê que mais de 71 mil casos de câncer de próstata serão identificados até o final de 2023, com um aumento de 13,5% na taxa de mortalidade nos últimos 5 anos.

Em 2022, o Instituto Nacional do Câncer (Inca) registrou mais de 65 mil novos casos de câncer de próstata. Em 2019, foram registradas 15.983 mortes decorrentes dessa doença; em 2020, 15.841; e em 2021, 16.055.

Os médicos destacam a importância do acompanhamento periódico para os homens, pois o câncer de próstata é uma doença silenciosa, muitas vezes manifestando sintomas apenas em estágios avançados.

No sábado, 11, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Brusque realizaram ações relacionadas ao Outubro Rosa, que foram adiadas devido às fortes chuvas no mês de outubro, e deram início à campanha do Novembro Azul.

