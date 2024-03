Otávio Timm

No processo de envelhecimento, muitas pessoas se veem diante de dúvidas sobre como manter um estilo de vida ativo e saudável, ainda que o corpo já não tenha mais a mesma vitalidade. Nesse contexto, é preciso avaliar qual a necessidade de se submeter a exercícios muitas vezes extenuantes, ou aderir a rotinas rigorosas de atividades físicas e controle da alimentação. Para elucidar essas dúvidas, o jornal O Município ouviu profissionais de saúde de diversas áreas, que deram dicas sobre o tema.

Segundo os profissionais da saúde, o conceito de qualidade de vida para os idosos vai além ausência de doenças. Engloba aspectos físicos, emocionais, sociais e até mesmo espirituais, sendo um reflexo do cuidado e da atenção que uma sociedade dispensa aos seus membros mais experientes.

O jornal O Município ouviu dois médicos, uma nutricionista e uma fisioterapeuta, todos com atuação no município de Brusque, compartilharam dicas simples e eficazes, que visam assegurar vitalidade, saúde e bem-estar durante esta fase única da vida.

Alimentação e hidratação

Brusque, o segundo município com a menor população de idosos na região do Médio Vale do Itajaí, conta com um total de 18.580 pessoas com 60 anos ou mais, conforme dados do Censo 2022 divulgados em 27 de outubro de 2023.

Isso representa 13,14% da sua população de 141.385 habitantes. Já Guabiruba, a terceira cidade com menos idosos na região, apresenta um percentual ligeiramente maior, com 13,71% de seus habitantes nesta faixa etária.

Embora sejam uma parcela pequena da população, fica claro para os profissionais da saúde que os idosos estão vivendo por mais tempo.

Entre tantos elementos considerados essenciais para garantir uma vida saudável na terceira idade, a boa alimentação é um aspecto inquestionável para os profissionais da área.

Segundo a nutricionista Ana Beatrice Knop, conhecida como Nutri Tice, devido às mudanças metabólicas e hormonais, é crucial que os idosos realizem pelo menos cinco a seis refeições diárias.

“Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e uma pequena ceia. Também é essencial incluir proteínas, como carnes, ovos, leite e derivados, ricos em vitamina B12 (fundamental para a saúde cerebral e energia), já que o envelhecimento está associado principalmente à perda de massa muscular, levando à falta de energia e disposição”, destaca.

A profissional ressalta a importância de buscar o consumo de alimentos ricos em fibras para auxiliar no bom funcionamento intestinal, algo dificultado pela perda do tônus muscular intestinal.

“Também não podemos esquecer da vitamina D e do cálcio encontrados em vegetais verdes, especialmente escuros, gergelim, ovos, leite e derivados, para manter a boa saúde óssea. Para um envelhecimento saudável, é necessário realizar avaliações físicas e nutricionais, incluindo exames laboratoriais, para manter as vitaminas em níveis adequados, aliando uma boa alimentação e aprendendo a montar um cardápio adequado”, complementa.

O médico Antônio de Pádua Santos Lanna, de 38 anos, especialista em Clínica Médica e coordenador da Enfermaria de Clínica Médica no Hospital Azambuja, que também é coordenador adjunto do curso de Medicina da Unifebe, diz que a hidratação é outro tema importante a ser discutido nessa faixa etária.

Questionado sobre os problemas de saúde mais comuns na terceira idade. Ele afirma que a enfermaria normalmente trata idosos com descompensações de doenças crônicas, infecções e a própria desidratação, logicamente relacionada ao processo de alimentação.

“Para evitar esse tipo de situação, acredito que hidratar o corpo é a medida mais simples a ser tomada. Ela tem um impacto significativo na manutenção da saúde e na prevenção de doenças infecciosas. A quantidade de água depende de vários fatores, mas uma média razoável é cerca de 1,5 a 2 litros por dia, a menos para os idosos com problemas de saúde que favoreçam a retenção de líquidos, como insuficiência renal, insuficiência cardíaca e cirrose; nesses casos, a quantidade é normalmente menor”, comenta.

Cuidados médicos e físicos

Lanna também ressalta que o controle das doenças crônicas, seja por meio do acompanhamento médico ou do tratamento adequado, é essencial na prevenção de descompensações. À medida que o corpo passa por mudanças naturais, é necessário ajustar os tratamentos, seja aumentando ou retirando medicações.

“Também é fundamental realizar as vacinas recomendadas pelo Ministério da Saúde e pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Devido à fragilidade imunológica dessa população, a imunização favorece uma resposta inflamatória mais adequada, atenuando infecções e dificultando o surgimento de infecções oportunistas.”

Outro aspecto crucial para uma vida saudável é a qualidade do sono. De acordo com o médico João Pedro Techy, é essencial respeitar os horários de sono, buscando sempre uma boa qualidade de descanso.

“Se a pessoa não dorme bem, é necessário ficar atenta. Além disso, é imperativo observar sinais como diminuição da memória para situações simples, cansaço pela manhã ao acordar, dificuldade em realizar atividades cotidianas, perda de apetite e de força muscular. A prática regular de atividade física é crucial nessa faixa etária”, destaca Techy.

A prática de exercícios físicos na terceira idade sempre foi um tema de estudo para a fisioterapeuta Amanda Boing Uhlmann, de 23 anos, que presta atendimento a idosos em domicílio, no lar de idosos Lions Brusque e em seu consultório.

Segundo a profissional, que trabalha com idosos desde a conclusão da faculdade, as principais queixas referem-se a dor e à perda de independência nas atividades diárias.

“Também é comum que relatem inchaços, principalmente nas pernas e nos pés. Se abaixar para regar uma planta, por exemplo, pode gerar uma grave lesão em um corpo que não é preparado para fazer isso. Conseguimos tratar as dores e lesões com diversos protocolos, cada um direcionado a uma causa específica. No entanto, minha maior recomendação é: pratiquem exercícios físicos. Isso é válido para todas as idades. A prevenção é a melhor escolha”, enfatiza.

Amanda ressalta que a prática regular de exercícios previne lesões decorrentes da perda de massa muscular. Ela sugere, para o dia a dia, caminhadas com auxílio e o uso de bicicletas ergométricas portáteis.

“Essas atividades são excelentes para reduzir os impactos do envelhecimento. Além disso, enfatiza a importância de estabelecer uma rotina de exercícios diários, focados tanto na parte física quanto na psicológica, buscando sempre a melhor qualidade de vida possível, especialmente nessa faixa etária”, comenta.

Vale lembrar que a Prefeitura de Brusque realiza diversas ações com os grupos da cidade e proporciona dias diferenciados para eles, como a Fenarreco da Melhor Idade, o Dia da Melhor Idade e o Luau da Melhor Idade, entre outras atividades. Mais informações podem ser retiradas através da secretaria de Desenvolvimento Social.

Quando procurar atendimento médico?

Os médicos explicam que os idosos precisam manter um acompanhamento periódico, preferencialmente na Unidade de Saúde ou com outro médico de confiança.

“Além disso, o idoso deve buscar o atendimento médico sempre que encontrar dificuldades, mas não deve retardar a procura por serviços de urgência ao apresentar sonolência excessiva, diminuição ou ausência de urina, tontura, pressão baixa, falta de ar ou dor intratável”, diz Lanna.

“Quanto às doenças graves, estas têm muitas causas variadas. A mensagem é buscar uma alimentação adequada, controlar o peso, praticar atividades físicas de acordo com a capacidade e manter atividades sociais e realizar acompanhamento periódico de saúde. Porém é óbvio, o acompanhamento médico precisa ser frequente. Não é indicado esperar a piora dos sintomas”, complementa Techy.

