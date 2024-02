Otávio Timm

A conscientização sobre o câncer de pele é um dos temas mais debatidos no país nos últimos anos, principalmente durante o verão. De acordo com o Ministério da Saúde, o câncer de pele é o mais frequente no Brasil e no mundo. Em Brusque, o câncer foi identificado em mais de 1,4 mil exames apenas no ano de 2023.

Para falar sobre a incidência da doença na cidade, o jornal O Município conversou com a médica Karla Casemiro, do Laboratório Vitalab, responsável pela grande maioria dos exames que detectam a doença em Brusque.

De acordo com a profissional, dos 1,4 mil diagnósticos do ano passado, 1.347 deles são de câncer de pele não melanoma (menos agressivos). Os outros 77 são de melanoma (mais agressivos). Para efeito de comparação, no ano de 2022 foram registrados 1.049 casos de não melanoma e 83 de melanoma.

Auxílio profissional

Segundo Jorge Luiz Battisti Archer, dermatologista e membro da Associação Brusquense de Medicina (ABM), os cuidados com a pele, seja para manter a saúde ou para fins estéticos, requerem a orientação de um médico dermatologista.

“Muitas das doenças com alto risco para os pacientes exigem olhos treinados para identificação, e a frequência na consulta ao dermatologista é justificada por esse motivo. Ao serem identificadas precocemente, muitas doenças podem ser curadas ou controladas sem causar grandes danos ao paciente”, orienta Jorge.

Na rotina das famílias, a atenção aos possíveis sinais do corpo para lesões é indicada pelo médico como parte importante da prevenção. Ele enfatiza que os efeitos dos danos na pele são de longo prazo e exigem cuidados ao longo da vida. Um aliado que deveria fazer parte da rotina, especialmente no verão, em dias de sol ou nublados, é o filtro solar.

Cuidados

Ainda em relação às indicações com foco em uma pele mais saudável, o dermatologista destaca a importância da observação. Manchas ou sinais que aparecem e apresentam modificações merecem atenção especial.

“O que deve despertar alerta é o aumento, mudança de cor e a falta de cicatrização em pequenos machucados que não cicatrizam”, cita.

Ele ressalta que, normalmente, os pequenos ferimentos costumam levar até um mês para cicatrizar em uma pele saudável. Já ferimentos que levam mais tempo ou voltam a abrir no mesmo lugar podem ser um indicativo de tumor.

Alimentação saudável

Para manter uma pele saudável, segundo o médico, também é preciso prestar atenção à alimentação. Com a pele correspondendo a cerca de 20% do corpo e sendo o maior órgão do ser humano, ele destaca a necessidade de buscar um equilíbrio maior no consumo de alimentos, evitando excessos para a preservação do organismo como um todo.

Outras práticas rotineiras indicadas por ele estão relacionadas à temperatura da água que entra em contato com a pele e à forma como a limpeza, sobretudo após o uso de maquiagens, é feita.

“Do ponto de vista dermatológico, a água quente vai deixar a pele muito seca, então, pessoas de idade mais avançada podem sofrer irritações; assim, é mais interessante usar água morna”, indica.

Quanto ao uso de maquiagem, ele reforça o cuidado necessário no processo de limpeza. Muita pressão ou excesso de atrito no momento de retirar os produtos podem gerar lesões, e o aparecimento de cravos e espinhas pode ocorrer se a pele não for limpa corretamente. Além disso, o uso de sabonetes suaves é recomendado.

