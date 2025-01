“Serviço mal feito”: moradores do Guarani reclamam de ação tapa-buraco realizada pela secretaria de Obras de Brusque

A rua Gabriel Siegel, no bairro Guarani, tem sido motivo de preocupação para moradores, pedestres e motoristas devido às más condições do asfalto. Até a última terça-feira, 28, a via estava repleta de buracos. Na manhã do mesmo dia, a secretaria de Obras realizou um serviço de reparo no local. No entanto, nesta quarta-feira, 29, os moradores entraram em contato com o jornal O Município para reclamar da qualidade do trabalho executado.

Eles relatam que nem todos os buracos foram tapados e que a camada de asfalto aplicada seria insuficiente para resolver o problema de forma duradoura. Para reforçar a denúncia, enviaram imagens atuais do local.

“Passei agora por ali e o serviço foi mal feito! Taparam apenas os buracos do meio com uma camada de asfalto ensacado. Na primeira chuva, os buracos vão reaparecer. A prefeitura deixou muito a desejar nesse serviço”, afirmou um morador.

Secretaria se manifesta

Desde terça-feira, moradores alertavam que a falta de manutenção na via comprometia a segurança de pedestres e dificultava o trânsito.

Questionado sobre a situação, o secretário de Obras de Brusque, Ivan Bruns Filho, informou que uma equipe foi enviada à rua para avaliar e solucionar o problema ainda naquela manhã.

Pouco tempo depois da declaração, ainda na terça-feira, moradores que denunciaram a situação enviaram ao jornal imagens da equipe da prefeitura realizando o reparo.

No entanto, segundo relatos recebidos na manhã desta quarta-feira, o serviço foi considerado insatisfatório.

A reportagem entrou em contato novamente com o secretário para obter um posicionamento sobre as novas reclamações. Segundo ele, o pavimento da rua já venceu, está muito deteriorado e não suporta mais o tráfego.

“O tapa-buraco que fizemos é apenas uma medida paliativa. Já temos um planejamento para fazer uma perfilagem, um recapeamento na via. A previsão é de que a pavimentação seja executada agora em fevereiro, o que deve resolver esse problema”, disse.

Sobre outras ruas do bairro que também apresentam o mesmo problema, a prefeitura divulgou que a secretaria de Obras fará uma operação para tapar os buracos de ruas do bairro nesta quarta-feira, 29.

Assista agora mesmo!

Samuray vira palco de romance entre DJ e jovem brusquense nos anos 80: