Sine Brusque divulga vagas de emprego; saiba como se candidatar

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Brusque atualizou nesta quarta-feira, 29, as vagas disponíveis para Brusque. Há cargos para todos os níveis de escolaridade, com pré-requisito desde o nível fundamental ao superior e opções para pessoas com deficiência (PcD).

Para concorrer, os candidatos devem procurar a unidade do Sine de Brusque, localizada na Praça da Cidadania, no Centro. Para realizar o cadastro é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho.

Confira a lista de posições abertas

* Ajudante de carga e descarga

* Ajudante de motorista

* Ajudante de obras

* Ajudante de serralheiro

* Almoxarife

* Assistente de RH

* Armador de ferros

* Assistente de ecommerce

* Assistente de laboratório químico

* Assistente de marketing

* Atendente de lanchonete

* Atendente de loja

* Auxiliar contábil

* Auxiliar de almoxarifado

* Auxiliar de controle de qualidade

* Auxiliar de cozinha

* Auxiliar de depósito

* Auxiliar de escritório

* Auxiliar de estoque

* Auxiliar de expedição

* Auxiliar de lavanderia

* Auxiliar de limpeza

* Auxiliar de produção

* Auxiliar de serviços gerais

* Auxiliar de setor de pacotes

* Auxiliar de talhação

* Camareira

* Carpinteiro

* Ceramista

* Costureira pilotista

* Cozinheira

* Eletricista

* Embalador

* Empacotador

* Enfestador

* Estoquista

* Fiscal de loja

* Frentista

* Lavador de automóveis

* Mecânico de automóvel

* Mecânico de operação III

* Meio oficial

* Mestre de obras

* Montador (divisórias)

* Motorista de caminhão

* Motorista entregador

* Oficial de manutenção

* Operador de acabamento

* Operador de caixa

* Operador de jato de granalha

* Operador de máquina a laser

* Operador de máquina de corte

* Operador de tinturaria

* Operador de tratores diversos

* Pedreiro

* Pintor de estruturas metálicas / eletrostático

* Polidor de automóveis

* Promotor comercial

* Recepcionista secretária

* Repositor de hortifruti ou padaria

* Repositor em supermercado

* Servente de obras

* Servente de pedreiro

* Serviços gerais

* Soldador

* Supervisor(a) de polo

* Vendedor externo

* Vendedor interno

* Vendedor porta a porta

* Vigia/ controlador de acesso

* Vistoriador/ atendente

* Zelador(a).

