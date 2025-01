As condições do tempo esperadas para esta quarta-feira, 29, em Brusque e região, tendem a ser influenciadas pela umidade marítima, sinalizando um cenário de muitas nuvens ao longo do dia.

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, esse sistema atuante traz, também, o risco de chuva ocasional e isolada, ainda que os volumes esperados não venham a ser expressivos.

Portanto, quem planeja atividades ao ar livre de média a longa duração deve ficar atento, pois a possibilidade de precipitação não está descartada.

Conforme destaca Puchalski, apesar do predomínio das nuvens, algumas aberturas de sol podem ocorrer. No entanto, esses intervalos tendem a ser breves, pois a nebulosidade deve se impor de forma prolongada.

O tempo e as temperaturas

Em relação às temperaturas, o calor aponta manter sua presença, mas na forma de abafamento, explica o profissional.

Com isso, os termômetros prometem, então, oscilar entre 27°C e 30°C, sem grandes picos de elevação no valor numérico.

Caso alguma cidade ultrapasse essa oscilação, o aumento não deve ser muito além desse patamar, complementa o especialista.

Diante desse quadro, a quarta-feira sinaliza um dia com muitas nuvens, poucos períodos de sol e o risco de chuva de forma pontual e mal distribuída.

Puchalski ressalta que as previsões podem ser ajustadas, conforme novos dados meteorológicos forem incorporados.

Mais notícias após anúncios

Esta é mais uma pauta interessante que então se torna possível graças ao apoio de cada parceiro comercial do Blog do Ciro Groh.

Conheça os patrocinadores que acreditam em nosso trabalho nos banners abaixo. Clique neles para entrar em contato e descobrir os produtos e serviços que eles oferecem.

Oferecimento:

Veja também:

1. VÍDEO – Conheça o santuário que acolhe mais de 600 gatos em Brusque

2. VÍDEO – Parque natural em Guabiruba revela espetáculo de cachoeiras

O tempo na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, continuamos com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, destacamos o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também apresenta os volumes de chuva registrados no intervalo entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Por fim, não deixe de conferir as maravilhosas fotos enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem captura a essência de como esta quarta-feira começou em cada um dos lugares mencionados nas legendas. Desfrute dessas imagens inspiradoras.

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 11

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 20

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK