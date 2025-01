Coletas laboratoriais voltam a ser feitas em Botuverá em fevereiro

A Prefeitura de Botuverá anunciou nesta terça-feira, 28 o retorno das coletas laboratoriais no município. A informação foi divulgada pelo prefeito Victor Wietcowsky e pela secretária de Saúde, Camila Granemann de Souza. O posto de coleta laboratorial estará funcionando no mesmo endereço, atrás da Farmácia do Sindicato, a partir do dia 3 de fevereiro, a partir das 6h30.

De acordo com a secretária de Saúde, a mudança se deu após o Laboratório Hoffmann, que prestava o serviço anteriormente, informar, em 18 de dezembro de 2024, que deixaria de atuar na cidade por questões administrativas. “Nós ficamos preocupados com a situação, principalmente pelo acesso da população. Sabemos que muitos moram longe e teriam maior dificuldade de ir até Brusque”, explicou Camila.

O novo responsável pelas coletas será o Laboratório Heinz Willrich. Segundo o prefeito Victor, essa ação mira o compromisso da gestão com o bem-estar da população. “A partir do dia 3 de fevereiro, às 6h30, no mesmo local, o posto de coleta laboratorial vai voltar a funcionar. É uma medida para atender melhor a nossa população aqui dentro do município”, afirmou.

A secretária também esclareceu que os moradores que já se adaptaram ao laboratório Hoffmann, em Brusque, ainda poderão utilizar os serviços desta unidade, caso prefiram. Todavia, terão que se deslocar a Brusque para tal.

