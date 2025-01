Caminhonete é consumida por incêndio em rua na Alsácia, em Guabiruba

Uma caminhonete foi consumida por um incêndio na noite desta terça-feira, 28, na localidade da Alsácia, em Guabiruba. Os bombeiros foram acionados por volta de 19h30.

O motorista, de 45 anos, conduzia uma Ford Ranger pela rua Louis Robert quando percebeu o início do incêndio no motor. De forma imediata, direcionou o carro para a entrada de uma propriedade em local ermo e buscou acionar o serviço de emergência, mas teve dificuldades pela ausência de sinal de celular no local.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, foi efetuado combate do incêndio inicialmente com água, utilizando o mangote do caminhão. Em seguida, foi utilizado o equipamento para geração de espuma.

As chamas foram contidas com aproximadamente 2 mil litros de água e 10 litros de líquido gerador de espuma em cerca de 30 minutos de combate, sendo efetuado rescaldo por mais dez minutos. Três bombeiras comunitárias e um bombeiro militar para o combate.

O local foi deixado seguro, aos cuidados do proprietário do veículo.

Leia também:

1. Gerente de supermercado assaltado em Botuverá relata ação de criminoso

2. Saiba quantos acidentes de trabalho na construção civil foram registrados em Brusque e região em 2024

3. VÍDEO – Empresa de Brusque viraliza após entregar gorila de aço para loja de luxo de São Paulo

4. Mirante Nonno Vicente Stedile, em Guabiruba, é vandalizado

5. Brusque anuncia volante para a sequência da temporada

5. Brusque marca reunião com conselho para avaliar proposta para compra da SAF

Assista agora mesmo!

Samuray vira palco de romance entre DJ e jovem brusquense nos anos 80: