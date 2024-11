Setor de Bem-Estar Animal procura lar definitivo para cães resgatados em Brusque; saiba como adotar

O setor de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Brusque busca lares definitivos para quatro cães resgatados que aguardam por adoção. Todos os animais receberam cuidados veterinários e atualmente estão com protetoras independentes da cidade, que garantem um ambiente seguro e acolhedor até que encontrem uma família definitiva.

Conheça os cães e saiba como adotá-los:

Nick

Nick foi encontrado há três semanas, com um ferimento no testículo, foi socorrido a tempo. Agora está recuperado e à procura de um lar. Está castrado, vacinado, tem um ano e se dá bem com outros animais. Porte P.

Contato: Eliza – (47) 9 9109 2046

Cindy

Cindy nasceu nas ruas e seus cinco irmãos foram doados. Ela tem 8 meses e não está castrada. Busca um lar para chamar de seu.

Contato: Viviane – (47) 9 8404 5377

Pingo

Pingo está castrado e vacinado. Vive na rua há mais de um ano. Tem 3 anos, é querido e amoroso. Se dá bem com outros animais.

Contato: Viviane – (47) 9 8404 5377

Malu

Malu está castrada e vacinada. Carinhosa, se dá bem com outros animais. Ideal para criança e idosos também. Ama um colo.

Contato: Viviane – (47) 9 8404 5377

