Sinalizações de trânsito são revitalizadas em Brusque; confira os pontos

Algumas sinalizações de Brusque estão sendo revitalizadas pela prefeitura. na terça-feira, 9, os serviços se concentraram no bairro Santa Terezinha, com a pintura da rotatória na Rodovia Antônio Heil, próxima ao Sesi, além da pintura do meio-fio da rua Libério Benvenutti e de vias adjacentes.

Além de oferecer uma melhor sinalização, este serviço é destinado a manutenção da pintura das guias, auxiliando no trânsito e garantindo mais segurança para pedestres e veículos, além de destacar as condições de limpeza das ruas.

O diretor de Paisagismo do município, Norberto Maestri, o Kito, comentou sobre os serviços feitos na região.

“Foi iniciado na manhã de terça-feira uma frente de trabalho nas entradas de Brusque, na rodovia Antônio Heil, se estendendo até a Paróquia de Santa Terezinha, com trabalho de roçada, limpeza de canteiros, pinturas de meio-fio e rótulas”, explicou.

Mas o trabalho não ficou apenas por ali. Segundo Maestri, foram realizados serviços semelhantes também na Beira Rio.

“Estivemos, da mesma forma, na rua Itajaí e Beira Rio, no seu início, para que a gente possa deixar as margens roçadas e limpas, dando assim um ar de limpeza e organização na cidade de Brusque”, concluiu.

