Sindilojas Brusque celebra 58 anos com evento especial e entrega de honraria

Foi realizada na noite desta quinta-feira, 30, na Sociedade Esportiva Bandeirante, a solenidade de aniversário de 58 anos do Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Brusque (Sindilojas).

Na cerimônia, que reuniu autoridades, empresários, parceiros e convidados, também foi anunciada a data da entrega da quadra do Sesc Comunidade Guabiruba. O projeto, que tem o objetivo de contribuir para a inclusão social, será entregue no dia 23 de março.

A quadra poliesportiva coberta ocupará uma área construída de 1.184,30 metros quadrados (m²), em terreno disponibilizado pela prefeitura, com concessão de uso para 20 anos. O investimento é de um pouco mais de R$ 3,5 milhões.

“A quadra foi um pedido que foi feito por nós, há oito anos, nesse mesmo dia, na solenidade de 50 anos do Sindilojas. Será emocionante realizar essa entrega”, disse o presidente do Sindilojas, Marcelo Gevaerd.

Gratidão

Em seu discurso o presidente expressou sua gratidão e disse que o evento era uma celebração da força do associativismo, da resiliência dos empresários e da capacidade do setor de se reinventar, diante dos desafios.

“São quase seis décadas de conquistas, crescimento e fortalecimento do comércio, um pilar essencial para o desenvolvimento econômico e social da nossa região, do nosso estado, do nosso Brasil. Quero expressar minha gratidão a todos vocês, que estão conosco hoje. Agradeço também aos nossos patrocinadores e apoiadores, cujo incentivo torna possível esta noite de celebração e reflexão sobre o futuro do nosso setor”, disse o presidente.

“Estamos comprometidos em trabalhar por um futuro promissor para nossos associados, promovendo iniciativas que favoreçam o crescimento do setor, porque acreditamos que quem cresce com tudo isso são as nossas cidades, são as nossas comunidades. É por isso que estamos também sempre envolvidos com os assuntos que precisam de atenção nas nossas cidades”, complementou.

Segundo o vice-prefeito de Brusque, Deco, a celebração é merecida, pois o Sindilojas tem um papel fundamental para o comércio de Brusque.

“E eu vou falar não só de Brusque, mas também de Guabiruba e Botuverá. Ele ajuda a fortalecer a economia local e trabalha para criar um ambiente mais favorável para quem empreende. Só para ter uma ideia, o setor de comércio e serviços é responsável por mais da metade da arrecadação de ICMS em Santa Catarina, evidenciando cada vez mais a importância desse segmento para o desenvolvimento da nossa cidade e do nosso estado”, disse.

O vice-prefeito destacou ainda que a entidade atua junto ao Poder Público, defendendo sempre os interesses do comércio e buscando melhorias para o setor.

“Essa parceria é essencial, e nós estaremos sempre de portas abertas para fortalecê-la. Com as entidades organizadas, Brusque se torna cada vez mais competitiva em um dos principais mercados do nosso estado”, concluiu.

O prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke, parabenizou a instituição e ressaltou que esses 58 anos contribuíram muito para os municípios.

“É preciso lembrar que as reivindicações da cidade são sempre abraçadas pelo Sindilojas, que atua cobrando para que as coisas aconteçam. Quero parabenizar toda a diretoria e reforçar que, no que for possível, o município continuará sendo parceiro, mantendo essa colaboração que tem dado tão certo”, disse.

Por fim, o prefeito de Botuverá, Victor José Wietcowsky, destacou que o Sindilojas é uma entidade muito representativa na região.

“O comércio de Botuverá representa 16% das empresas e 21% do PIB. Mas entendemos que, com a ajuda do Sindilojas, podemos fortalecer ainda mais o nosso comércio. É uma entidade que representa toda a nossa região e, embora nossa cidade seja mais voltada para a indústria, há um grande potencial para o crescimento do setor comercial. Por isso, estaremos mais presentes, mais próximos ao Sindilojas, buscando esse apoio e auxílio para fortalecer ainda mais o nosso comércio”, comentou.

Destaques da noite

A noite também contou com uma palestra apresentada pela empresária Rita Conti. A fala, que foi um destaques da noite, buscou destacar o case de sucesso da RC Conti/Mensageiro dos Sonhos. Na ocasião, a trajetória da empresa foi compartilhada.

Depois, foi a vez de ser realizada a entrega do Troféu Herbert José Schlindwein – Prêmio Mérito Empreendedor do Sindilojas. Na ocasião, o troféu foi entregue a empresária Eni Terezinha Barni, da Lemus Calçados.

“Uma homenagem que valoriza os empresários que contribuem significativamente para o crescimento do comércio e para o fortalecimento da nossa comunidade. A trajetória de Eni nos ensina que, com determinação e coragem, é possível transformar sonhos em realidade. Em nome do Sindilojas, é uma honra lhe conceder este merecido reconhecimento”, disse Marcelo Gevaerd.

O troféu, que leva o nome de um dos fundadores do Sindilojas e foi criado em 2024, é uma homenagem especial a empresários do comércio associados ao Sindilojas, que objetiva destacar suas contribuições significativas para o crescimento do setor e da cidade.

