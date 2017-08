Sorveterias de Brusque apostam em novos produtos e promoções

Para manter as vendas aquecidas no inverno, as sorveterias de Brusque ampliam seu cardápio com sabores de sorvetes propícios para temperaturas amenas, disponibilizam novos produtos e realizam descontos.

Na Maroma Sorvetes, o sócio-proprietário Marcelo Habitzreuter diz que a empresa oferece sabores de “edições juninas”, como paçoca, e também petit gateau. “É uma sobremesa pronta e fácil de preparar, que conta com uma porção de sorvete, uma de bolo de chocolate – que é aquecida no microondas -, e uma porção de trufa de chocolate para decoração do prato”.

Já na loja de fábrica há uma campanha de desconto de 50% no buffet de sorvete às segundas, terças e quartas-feiras. Além disso, tem como sobremesa fondue de sorvete em três linhas: Classic, Gold e Premium.

Na Sorvetes Primavera, a aposta da empresária Cíntia Colombi é com sabores de inverno, mais cremosos, como Ferrero Rocher, Ovomaltine, Cocco Bianco (semelhante ao bombom Raffaello). Também há grande procura por petit gateau, milk-shake e lanches em geral. O que também chama atenção dos clientes é que durante todo o período de inverno há desconto de 10% nos itens da sorveteria.

“É comum que as pessoas façam um lanche e depois peçam uma sobremesa, ou um sorvete mais cremoso”, diz Cíntia, que destaca que o inverno acaba sendo um momento bom de vendas, exatamente por trabalharem com novos produtos e fazerem promoções.

Além de incentivar o consumo do público no inverno, o Chiquinho Sorvetes aproveita para testar novos produtos. Fondue de frutas no cascão e canecake (bolo na caneca) com três sabores diferentes – nutella com morango, sorvete com chantilly e Ovomaltine são lançamentos da empresa para o período.

O atendente do estabelecimento, Jordam Gabriel Campos Silva, afirma que o inverno traz vantagens ao negócio, já que é possível oferecer aos clientes produtos diferenciados, que poderão ser inseridos definitivamente no cardápio.