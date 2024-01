Suspeito de matar esposa, empresário tinha denúncia de violência doméstica contra ex-mulher, em Brusque

O empresário Sérgio Souza Corrêa, de 59 anos, suspeito de ter matado a esposa Eduarda Gorgick, de 24 anos, no último domingo, 14, já foi denunciado por violência doméstica, em 2017, por uma ex-companheira, em Brusque, segundo informações da Polícia Civil, que investiga o caso.

A ex-mulher que acusou Sérgio de agressão, não teve a identidade revelada. As delegacias de Itapema e de Brusque estão em contato em busca de mais detalhes sobre o Boletim de Ocorrência registrado há cerca de cinco anos.

A polícia também informou que o empresário tinha permissão para porte de arma e que o revólver, encontrado próximo ao corpo do empresário, estava regularmente registrado. O armamento ainda passa por perícia, assim como os celulares de Sérgio e Eduarda.

O crime

A Polícia Militar foi acionada e chegou até o local, um prédio no Centro da cidade, na rua 115, e encontraram o apartamento já com a porta aberta. Ao entrar, avistaram os corpos de Eduarda e Sérgio Corrêa no chão, com muito sangue em volta. Próximo a mão do homem estava um revólver.

A área foi isolada, e a PM acionou Polícia Civil, Instituto Geral de Perícias e a Polícia Científica.

Funcionário do homem quebrou janela para entrar no apartamento

Um homem, que encontrou os corpos, relatou que prestava serviços ao homem e entrou em contato para saber se precisava fazer uma viagem, mas não conseguiu. Ele, então, decidiu ir até o apartamento, já que ele não costumava demorar a responder.

Ao chegar no prédio, viu o celular dele e da esposa dentro de um hidrante, o que lhe chamou a atenção. Ele, então, contactou a irmã do homem para ir até o local, pois ela possuía a chave reserva.

Eles, porém, não conseguiram entrar, pois o imóvel estava trancado por dentro. Por isso, decidiram arrombar a porta, mas também não conseguiram. Eles, então, acessaram a sacada pelo apartamento do vizinho.

O homem precisou quebrar o vidro da sacada para entrar e sofreu uma lesão na mão. Ele, então, viu os corpos e a arma, e acionou a polícia.

Assista agora mesmo!

“É muito alemã!”: músico da Alemanha fala sobre o que achou da Festa Pomerana, de Pomerode: