Transporte coletivo funciona com mudanças nesta terça-feira

O consórcio Nosso Brusque comunica que, com as cheias do rio Itajaí-Mirim, com a interdição da ponte Arthur Schlösser, com a frequente interdição e liberação das avenidas Beira Rio, o transporte coletivo está modificado nesta terça-feira, 6.

“Queremos informar especialmente aos nossos usuários que se utilizam dos pontos da rua Pedro Werner, próximo à delegacia, e o ponto do Comandolli, perto da Figueira do Archer, que com o fechamento da Beira Rio, automaticamente estes pontos são desativados”, diz em nota.

“Porque os ônibus que saírem do terminal terão que seguirem direção a rua Adriano Schaeffer, para a prefeitura, via ponte do Maluche, saindo na Serrana, continuando a partir dai seu percurso”, termina.

Os itinerários voltam ao normal quando o rio voltar à calha, segundo consórcio.