Tribunal do Júri condena homem que esfaqueou mulher após ela negar ter um relacionamento casual com ele, em Brusque

O Tribunal do Júri condenou o homem que esfaqueou diversas vezes uma mulher no bairro Nova Brasília, em Brusque, a dez anos de prisão. O crime aconteceu em julho deste ano. A sessão de julgamento aconteceu na última quinta-feira, 14.

No dia 21 de julho, o réu foi encontrar a mulher com uma faca e, quando ambos estavam fora de um veículo, ele a esfaqueou no abdômen e ela caiu no chão.

Na sequência, ele continuou atingindo a mulher, com seis facadas no abdômen, pescoço e costas. Ele também chutou a mulher algumas vezes.

Até que em determinado momento ela conseguiu se desvencilhar dele e correr. Ele também fugiu do local.

Motivação

Consta na sentença que o crime teria sido por motivo fútil, já que o réu não aceitou que a vítima queria um relacionamento estável com ele, ao invés de algo casual. “Ele não estava disposto a assumir, porque já possuía uma namorada”, é dito nos autos.

No julgamento, os jurados entenderam que o acusado foi o autor dos golpes de faca, condenando-o à pena de dez anos e oito meses de reclusão, em regime fechado. O réu já se encontrava preso e sua prisão foi mantida.

