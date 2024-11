Os moradores de Brusque e demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim, que planejam atividades externas nesta terça-feira, 19, ainda poderão contar com condições climáticas favoráveis em boa parte do dia.

No entanto, o cenário meteorológico promete mudar com a aproximação de uma frente fria, sinalizando a transição para condições mais instáveis na sequência da semana.

A chegada desse sistema tende a aumentar a cobertura de nuvens a partir da tarde, trazendo o retorno das chuvas em forma de pancadas e possíveis trovoadas.

O meteorologista Piter Scheuer foi consultado pela nossa coluna e, gentilmente, nos forneceu um boletim informativo com detalhes abrangentes e esclarecedores sobre o assunto.

Confira as informações completas na nota, que está disponível logo após a foto.

Brusque na terça-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

Este boletim inicia com a previsão do tempo para esta terça-feira, destacando as condições climáticas para Brusque e demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim.

Para quem planeja atividades ao ar livre, o melhor momento para aproveitá-las será durante a manhã, que ainda promete condições favoráveis, diante do sol indicando aparecer em meio à variação de nuvens.

No entanto, à medida que a tarde se aproxima, a nebulosidade tende a aumentar devido à aproximação de uma frente fria, trazendo pancadas de chuva e, até, possíveis trovoadas.

Embora os termômetros ainda indiquem aquecimento, com picos podendo encostar nos 30°C antes da chegada das instabilidades, a previsão para os próximos dias indica uma mudança no padrão climático.

Brusque na sequência da semana

A partir de quarta-feira, Brusque e a região devem enfrentar um período de maior instabilidade, sob uma incidência de chuva mais frequente, especialmente entre quarta e sexta-feira.

Contudo, isso não implica precipitações ininterruptas, visto que também são esperados períodos de melhoria.

Porém, se o sol aparecer, será por curtos períodos, pois a maior parte tende a ser marcada pela predominância de nebulosidade.

De um modo geral, esse cenário de umidade constante sinaliza se prolongar até o sábado, com alguns intervalos de melhora, impondo assim, uma trégua no calor.

A princípio, os modelos meteorológicos mostram volumes de precipitação significativos no somatório até o fim da semana, caso as condições atuais se confirmem.

Importante destacar que as previsões têm por base as atualizações mais recentes dos simuladores meteorológicos, que estão sujeitos a alterações.

Continuaremos monitorando a evolução climática, visto que o cenário pode se modificar à medida que novas informações forem incorporadas.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco passa a ser o monitoramento das condições climáticas então registradas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas observadas logo após o romper da aurora, destacadas em vermelho.

Além disso, a apuração deixa claro que houve registro de chuva no intervalo compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, mas apenas na forma de garoa ou chuvisco.

Esses dados estão indicados nos campos pontuados em azul.

Fotos dos leitores

Para concluir, convidamos você a se encantar com as deslumbrantes fotos então enviadas por nossos leitores.

Cada imagem é um reflexo único da beleza com que a manhã desta terça-feira despontou, revelando os cenários de cada local descrito nas legendas.

Permita-se mergulhar nessas cenas inspiradoras e deixe-se tocar pela poesia que só a natureza pode oferecer.

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 6

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 10

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 6

