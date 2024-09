Trilha no Parque Zoobotânico, em Brusque, recebe 42 novas árvores

A Trilha Carbono Neutro, parceria entre o Parque Zoobotânico e a empresa Neutraliza, recebeu 42 novas mudas de árvores nativas, nesta sexta-feira, 27. A ação visa compensar as emissões de carbono de três eventos: A Semana do Meio Ambiente, realizada pela Fundema, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho e Meio Ambiente e a Semana Lean, promovida pela Zen S.A.

A ação no período matutino foi realizada pela Zen S.A. e envolveu o plantio de 35 mudas de árvores nativas. A engenheira ambiental da Zen S.A., Gabriela Lamim, conta como foi a experiência.

“Foi o primeiro ano que a gente fez esse tipo de compensação em relação aos eventos que a gente fez na empresa. Pensamos com muito carinho em fazer isso, uma ação que colabora com as questões ambientais, a gente acabou de passar pelo Dia da Árvore e agora temos a Semana ODS.”

Durante a tarde, a Fundação Municipal do Meio Ambiente (Fundema) plantou sete árvores para compensação das emissões de gases de efeito estufa da Semana do Meio Ambiente.

“Realizar a compensação de carbono é uma forma de governança ambiental e poder fazer isso num evento de educação ambiental, através dessa parceria com a Neutraliza, é uma forma da gente sair da teoria para prática e que isso seja uma tendência para todos os eventos do município”, destaca a presidente da Comissão de Meio ambiente e desenvolvimento Sustentável, Viviane Michele Lemes.

Parque já recebeu 85 árvores

Desde o início da parceria, que estabeleceu a Trilha Carbono Neutro, o Zoobotânico já recebeu 85 novas árvores que contribuem para a preservação da biodiversidade local, o aumento da cobertura vegetal, a melhoria da qualidade do ar e a absorção de carbono.

“Ficamos muito felizes, pois o Zoo é um local frequentado por muitas pessoas, moradores e turistas, e todos nos beneficiamos destas árvores”, aponta a diretora-geral do Zoobotânico, Priscila Dauer.

Ela ressalta ainda a importância da trilha para as ações de educação ambiental realizadas no local. “A Trilha Carbono Neutro é mais uma ferramenta para engajar crianças e adolescentes, proporcionando a oportunidade de conhecer melhor a nossa flora e despertar a conscientização ambiental.”

