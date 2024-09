Secretaria de Obras se manifesta após carro da prefeitura com partes de madeira ser visto em Brusque

Na quinta-feira, 26, moradores de Brusque avistaram um carro da prefeitura com partes de madeira. A imagem começou a circular nas redes sociais ainda na quinta. O jornal O Município questionou a Secretaria de Obras para esclarecer o caso.

Em nota, a pasta afirma que o veículo, uma camionete Montana, é usado para uso interno do cemitério Parque da Saudade. Ele realiza o carregamento de pedras de ardósia, sacos de cimento e utensílios.

“Seu deslocamento até a Secretaria de Obras foi em motivo de um conserto mecânico a ser realizado na oficina própria, com deslocamento em caminhão prancha. No entanto, foi realizado um teste nas imediações do Obras para verificação do problema mecânico”, diz a nota.

