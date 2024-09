Quem reside em Brusque ou em qualquer cidade no Vale do Itajaí-Mirim, e tem planos de atividades externas nesta sexta-feira, 27, deve se preparar para uma condição do tempo instável em parte do período.

O dia, que iniciou úmido sob a presença de garoa ocasional na região, ainda pode impactar as programações ao ar livre no turno da manhã.

No entanto, melhorias estão à vista a partir da tarde, sinalizando um padrão climático mais positivo para o último fim de semana do mês, prometendo favorecer as práticas externas, sejam a trabalho ou lazer.

Acompanhe os detalhes completos da previsão no boletim emitido pelo meteorologista Piter Scheuer, que será apresentado logo após a foto.

Brusque na sexta-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

A frente fria de fraca atividade, que trouxe a volta da chuva a Brusque e região ainda na noite de quinta-feira, deve então continuar a influenciar o tempo em parte desta sexta-feira.

Aqueles que têm planos de atividades externas devem ficar atentos para evitar contratempos, pois o risco de chuva se fará presente, especialmente pela manhã.

Contudo, melhorias estão à vista a partir da tarde, quando o sol promete retornar de forma gradual e abrangente, mesmo na presença de aberturas entre muitas nuvens.

É importante destacar que o abafamento dos dias anteriores não deve se repetir, e as temperaturas sinalizam se manter em um patamar mais agradável, não excedendo muito uma oscilação entre 24 a 26°C.

Essa expectativa de melhora se deve ao afastamento da frente fria, o que tende a proporcionar um fim de semana mais favorável aos moradores da região para práticas externas.

Brusque no fim de semana

Chegando ao fim de semana, tanto Brusque quanto as demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim, devem apresentar um padrão climático mais favorável.

O sol promete aparecer por períodos mais prolongados, embora as nuvens ainda estejam presentes, especialmente no sábado.

Neste dia, é bom ficar atento, pois o risco de garoa ou chuvisco isolado não está descartado em horários indefinidos. Já no domingo, o risco de chuva é praticamente nulo.

As temperaturas previstas para o último fim de semana de setembro indicam madrugadas relativamente frias, variando entre 10°C e 13°C em Brusque e municípios do entorno.

Já as cidades de maior altitude, a citar como exemplo Vidal Ramos e Presidente Nereu, podem ter mínimas, ao amanhecer, um pouco abaixo desse patamar.

As tardes, por sua vez, devem seguir um padrão bem agradável, oscilando entre 22°C e 25°C.

Monitoramento

Essas informações são baseadas nas mais recentes atualizações dos modelos meteorológicos, que, vale lembrar, estão sujeitos a constantes mudanças à medida que novas atualizações são incorporadas.

Seguiremos, pois, monitorando a situação e trazendo informações sempre que necessário.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Brusque e região na madrugada

Prosseguindo com a edição desta sexta-feira, continuamos focados nas atualizações meteorológicas.

Agora, destacamos o monitoramento então realizado na última madrugada na região de Brusque.

A tabela a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destacado em vermelho).

Vale ressaltar que, entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, foram registradas chuvas leves, como mostrado nos locais monitorados em anexo. (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Para encerrar esta seção com chave de ouro, convidamos você a apreciar as deslumbrantes paisagens então compartilhadas pelos nossos leitores.

Essas imagens capturam a mágica do amanhecer desta sexta-feira em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

