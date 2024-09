Homem morre após bater carro de frente com caminhão parado em rodovia de Jaraguá do Sul

Um motorista de 31 anos morreu após colisão frontal do carro que dirigia com um caminhão que estava parado no acostamento na SC-110, em Jaraguá do Sul. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira, 26, por volta de 15h30, na altura do bairro Rio Cerro.

De acordo com informações reunidas no local e pela dinâmica dos fatos, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), constatou que o carro, um Fiat Punto, transitava sentido Jaraguá do Sul-Pomerode, quando invadiu o sentido contrário e bateu contra o caminhão, que estava parado no acostamento.

O condutor do carro morreu no momento do choque. O corpo foi encaminhado pela Polícia Científica ao Instituto Médico Legal (IML) de Jaraguá do Sul.

