VÍDEO – Idosa morre após ser atropelada por caminhão em Joinville

Rosa Zacarias Barreto, de 71 anos, foi atropelada por um caminhão em Joinville. O acidente aconteceu nesta quinta-feira, 26, no bairro Aventureiro. Rosa não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

As imagens mostram a mulher caminhando na lateral do caminhão. Segundo a Polícia Militar, o caminhão estava ligado e começou a se deslocar quando a vítima passava ao lado do veículo, em um ponto cego do caminhão.

Conforme a PM, ela foi arrastada por cerca de três a cinco metros quando o motorista ouviu gritos e parou para checar o que teria acontecido. A PM afirma que o motorista não apresentava nenhuma alteração psicomotora e foi liberado após o relato.

Assista ao vídeo:

