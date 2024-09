Havan doa 70 casas para famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul

A Havan doou 70 casas para famílias afetadas pelas enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, em maio. As doações foram feitas em parceria com o ex-jogador Dunga e a Seleção do Bem, o pastor Deive Leonardo e a Associação Evangelística Deive Leonardo, e o lutador Minotauro e o Fight For Life.

O objetivo é oferecer moradia e recomeço às famílias que perderam seus lares. A ação foi possível graças ao Troco Solidário, programa que arrecada doações feitas por clientes em uma das 178 mega lojas da Havan espalhadas pelo Brasil.

Luciano Hang, dono da Havan, destaca a importância da união de esforços para ajudar os que mais precisam.

“Este é um momento em que devemos olhar para o próximo e estender a mão. As enchentes levaram não só os bens materiais, mas também a dignidade de muitas famílias. Com essa ação, esperamos devolver um pouco da esperança para essas pessoas e sermos incentivadores de um recomeço”.

Milhões em auxílio

Até agora, a Havan já destinou R$ 10 milhões em auxílio para as vítimas das enchentes, com a meta de doar um total de R$ 20 milhões até dezembro de 2024.

As 70 casas serão distribuídas da seguinte forma: 25 em parceria com Dunga e a Seleção do Bem, 25 em colaboração com o pastor Deive Leonardo e mais 20 através de um leilão beneficente realizado pelo projeto Fight For Life, liderado por Minotauro.

Na semana passada, Luciano Hang, acompanhado pelo apresentador Celso Portiolli, visitou o Vale do Taquari para verificar de perto a situação das famílias atingidas.

“Levei o Celso para ver de perto o sofrimento. Como sempre falo: só indo pessoalmente para entender a dimensão do problema. Muitas pessoas perderam tudo, e algumas ainda não receberam qualquer tipo de ajuda. Por isso, é fundamental continuarmos com as doações e o apoio”.

Programa

Um programa especial foi gravado por Portiolli, mostrando que, mesmo após as águas baixarem, os problemas dessas famílias persistem. “O pouco que você doa pode significar tudo para alguém que perdeu a única casa que tinha para morar”, concluiu Hang.

O empresário reforça que as doações ao Troco Solidário seguem ativas em todas as lojas Havan, com o intuito de ajudar mais famílias a reconstruírem suas vidas.

Leia também:

1. Homem morre após bater carro de frente com caminhão parado em rodovia de Jaraguá do Sul

2. Fim de semana: confira a previsão do tempo em Brusque

3. Dupla que vendia crack é presa em área de mata no Bateas, em Brusque

4. Encontro de trilheiros, passeio ciclístico e mais: confira sete coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

5. Construção de moradias populares é proposta de candidatos a prefeito de Brusque para evitar ocupação em áreas de risco



Assista agora mesmo!

Dance music e passinho agitaram a pista da Danceteria Palmeira nos anos 90: