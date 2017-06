Vendedor ambulante é acusado de furtar celular em residência

Um idoso de 64 anos acusou um vendedor ambulante de ter furtado seu celular, um Samsung J2, branco, com uma capa com a torre Eiffel, de dentro de sua residência, no bairro Souza Cruz.

Ele contou para a Polícia Civil que o homem esteve em sua casa, na manhã de segunda-feira, 26, oferecendo imãs de geladeiras feitos com tricô, e então comprou dois.

Eles combinaram que ele voltaria à tarde para buscar algumas roupas usadas, que seriam doadas e depois pegaria o ônibus para Itajaí. Durante à tarde, estava nos fundos de casa quando ouviu uma vizinha o chamado.

Ela contou que viu o vendedor sair de dentro da casa rapidamente e guardar um objeto no bolso. A Polícia Militar foi acionada, mas não localizou o suspeito.